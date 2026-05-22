Χτύπημα στην ακαδημαϊκή ελευθερία: Ο Ερντογάν βάζει λουκέτο στο φιλελεύθερο Πανεπιστημίου Bilgi στην Κωνσταντινούπολη

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, διέταξε την Παρασκευή το κλείσιμο του κορυφαίου ανεξάρτητου Πανεπιστημίου Bilgi στην Κωνσταντινούπολη, εν μέσω του ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με επίσημο διάταγμα.

Το διάταγμα του Ερντογάν, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του Bilgi, το οποίο αριθμεί περισσότερους από 20.000 φοιτητές τόσο από την Τουρκία όσο και από το εξωτερικό, ενώ ορισμένοι από τους ερευνητές του είναι διακεκριμένοι στους αντίστοιχους κλάδους τους.

Ως αιτία για την κίνηση αυτή, το διάταγμα επικαλείται έναν νόμο που επιτρέπει το κλείσιμο ενός ιδιωτικού ιδρύματος εάν «το αναμενόμενο επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης… είναι ανεπαρκές».

Το Πανεπιστήμιο διοικούνταν από διορισμένο από το δικαστήριο διαχειριστή από πέρυσι, αφού η τουρκική μητρική εταιρεία του εμπλέχθηκε σε έρευνα για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη.

Ιδρυμένο το 1996, το Bilgi είναι γνωστό για τις φιλελεύθερες πολιτικές του θέσεις, συμμετέχει στο πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus της ΕΕ και υποδέχεται κάθε χρόνο πολλούς Ευρωπαίους και διεθνείς φοιτητές.

