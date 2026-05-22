Μήνυμα Αναστασίου για εκλογές: Κάλεσμα για ψήφο σοβαρότητας ενάντια στις «πολιτικές αρπαχτές»

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, σε ανακοίνωσή του ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής, κάλεσε τον λαό να κρίνει με βάση τη σοβαρότητα και τις πολιτικές προτάσεις λέγοντας ότι η ΕΔΕΚ θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή των αγώνων στη νέα Βουλή.

Όπως είπε, "σήμερα τελειώνει μια προεκλογική περίοδος, κατά την οποία δυστυχώς δεν διεξήχθη σοβαρός πολιτικός διάλογος για τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την κοινωνία". Σε αντίθεση με τις πολιτικές αρπαχτές κάποιων, είπε, "εμείς, στην ΕΔΕΚ είμαστε περήφανοι γιατί μείναμε συνεπείς με την ιστορία και την προσφορά μας" προσθέτοντας ότι το κόμμα κατάθεσε υλοποιήσιμες προτάσεις, που αγγίζουν τα προβλήματα της καθημερινότητας ενώ ανέδειξε το Κυπριακό ως το μείζον ζήτημα επιβίωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αναφέροντας ότι "οι ευκαιριακοί στην πολιτική δεν λύνουν προβλήματα", ο κ. Αναστασίου κάλεσε να τους Εδεκίτες και τις Εδεκίτισσες να στείλουν παντού το μήνυμα ότι "η ΕΔΕΚ είναι εδώ, είναι στις επάλξεις και θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή των αγώνων στη νέα Βουλή" προσθέτοντας ότι οι εκλογές θα καθορίσουν πολλά για το μέλλον του τόπου.

