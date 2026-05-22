Τουρκία: Καταδικάστηκαν αλλά αφήνονται ελεύθεροι οι δύο Έλληνες που σήκωσαν τη σημαία «Ορθοδοξία ή Θάνατος» στην Αγιά Σοφιά

Σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών καταδίκασε σήμερα, Παρασκευή τουρκικό δικαστήριο τους δύο Έλληνες πολίτες που είχαν συλληφθεί στην Κωνσταντινούπολη τη Μεγάλη Πέμπτη, μετά την ανάρτηση ελληνικής σημαίας μέσα στην Αγιά Σοφιά με την επιγραφή «Ορθοδοξία ή Θάνατος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστήριο αποφάσισε ποινή με πενταετή αναστολή, χωρίς να επιβληθούν περιοριστικοί όροι, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την άμεση αποφυλάκισή τους.

Οι διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ημέρας και οι δύο Έλληνες αναμένεται να αναχωρήσουν από την Τουρκία για την Ελλάδα.

Οι δύο είχαν συλληφθεί μετά από περιστατικό που σημειώθηκε στις 9 Απριλίου μέσα στην Αγιά Σοφιά, όταν άνοιξαν ελληνική σημαία με δικέφαλο αετό και το σύνθημα «Ορθοδοξία ή Θάνατος», φωτογραφίζοντας ο ένας τον άλλον στον εξώστη του μνημείου. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και ακολούθησε επέμβαση της ασφάλειας του χώρου.

Οι τουρκικές αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψή τους στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, ενώ σε βάρος τους είχαν απαγγελθεί κατηγορίες περί «υποκίνησης μίσους και εχθρότητας».

Πηγή: ΚΥΠE