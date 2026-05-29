Βανς: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν, αλλά παραμένουν κρίσιμα ζητήματα

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι παραμένει «υπό συζήτηση» το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, καθώς οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για «ορισμένα σημεία διατύπωσης».

«Νομίζω ότι είναι δύσκολο να πούμε ακριβώς πότε ή αν ο πρόεδρος θα υπογράψει το το Μνημόνιο Κατανόησης. Είμαστε σε διαβουλεύσεις για ορισμένα σημεία διατύπωσης», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους στον διάδρομο προσγείωσης της αεροπορικής βάσης Τζόιντ Μπας Άντριους την Πέμπτη.

Ενώ τόνισε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, ο Βανς ανέφερε ότι υπάρχουν μερικά βασικά ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το εμπλουτισμένο ουράνιο που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

«Υπάρχουν μερικά ζητήματα για τα πυρηνικά, το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου, αλλά και το ζήτημα του εμπλουτισμού. Επομένως, είμαστε σε διαβουλεύσεις μαζί τους. Πιστεύουμε ότι διαπραγματεύονται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, με καλή πίστη», δήλωσε ο Βανς.

«Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να σημειώνουμε πρόοδο, ότι ο πρόεδρος θα βρεθεί σε θέση να εγκρίνει τη συμφωνία, αλλά προφανώς αυτό παραμένει ακόμη υπό συζήτηση».

Παρά την πρόσφατη ανταλλαγή επιθέσεων, ο Βανς δήλωσε ότι η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ, αλλά οι ΗΠΑ διατηρούν το δικαίωμα να εξαπολύσουν αμυντικά πλήγματα.

Πηγές: AFP, CNN.com