Θύελλα αντιδράσεων για την Luce, την πρώτη ηλεκτρική Ferrari: Δεν θα την αντέγραφαν ούτε οι Κινέζοι, είπε ο Μοντετζέμολο

Σάλος έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες με το νέο αυτοκίνητο της Ferrari, την Luce, το οποίο αποτελεί και το πρώτο ηλεκτρικό όχημα της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η Ferrari παρουσίασε το νέο μοντέλο σε 1.600 πελάτες τη Δευτέρα και την Τρίτη κατά την παρουσίαση στη Ρώμη, ενώ οι παραγγελίες άρχισαν να γίνονται δεκτές την Τετάρτη.

Το Luce, που σημαίνει «φως» στα ιταλικά, κοστίζει 550.000 ευρώ, με έναν ηλεκτροκινητήρα για κάθε τροχό και την ικανότητα να επιταχύνει από το μηδέν στα 100 χλμ/ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα. Ζυγίζει 2.260 κιλά με τελική ταχύτητα 310 χλμ./ώρα, ενώ η συνολική ισχύς φτάνει τους 1.035 ίππους. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 122 kWh και έχει εξελιχθεί από τη Ferrari, με εκτιμώμενη αυτονομία έως και 530 χιλιόμετρα. Ωστόσο, ο σχεδιασμός, υπό την καθοδήγηση του πρώην στελέχους της Apple, Jony Ive, σε συνεργασία με τον Marc Newson, έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς δεν θυμίζει τίποτα που έχει κατασκευάσει η Ferrari στο παρελθόν.

«Αναρωτιέμαι τι θα έλεγε ο Ένζο Φερράρι»

Επικράτησαν έντονες αντιδράσεις στα social media από πολλούς χρήστες, ενώ η τιμή της μετοχής της Ferrari έχει πέσει κατά 8%. Το μπλε χρώμα που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκδήλωση παρουσίασης του ηλεκτροκίνητου μοντέλου οδήγησε στη σύγκριση με το νέο Nissan Leaf, ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου μαζικής παραγωγής που επίσης κυκλοφόρησε σε παρόμοια απόχρωση, αλλά με κόστος μόλις 37.000€.

«Από αισθητική άποψη, μιλάει από μόνο του», έγραψε στο X ο Ματέο Σαλβίνι, υπουργός Μεταφορών της Ιταλίας και ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Λέγκα του Βορρά. Αναφερόμενος στον ιδρυτή της αυτοκινητοβιομηχανίας, πρόσθεσε: «Αναρωτιέμαι τι θα έλεγε ο Ένζο Φερράρι».

«Αυτό το αυτοκίνητο δεν θα το αντέγραφαν ούτε οι Κινέζοι»

Ο πρώην CEO της Ferrari για 23 χρόνια μέχρι το 2014, ο 78χρονος Λούκα ντι Μοντεζεμόλο δήλωσε: «αν έλεγα αυτό που πραγματικά σκέφτομαι, θα έβλαπτα τη Ferrari. Διακινδυνεύουμε να καταστρέψουμε έναν μύθο, και λυπάμαι πολύ γι’ αυτό. Ελπίζω τουλάχιστον να αφαιρέσουν το "Cavallino Rampante" (logo της Ferrari) από αυτό το αυτοκίνητο. Αυτό το αυτοκίνητο δεν θα το αντέγραφαν ούτε οι Κινέζοι», πρόσθεσε.

Το συγκεκριμένο μοντέλο είχε την ευκαιρία να το επιθεώρηση από κοντά και ο Πάπας Λέων ΙΔ'. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Castel Gandolfo κοντά στη Ρώμη, όπου ο νυν πρόεδρος της Ferrari, Τζον Έλκαν, και στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν το όχημα. Ο Πάπας κάθισε πίσω από το τιμόνι, ενώ παράλληλα ο Έλκαν του εξηγούσε τις λειτουργίες του αυτοκινήτου.

Παρά τις σφοδρές κριτικές στο διαδίκτυο, ο νυν CEO της Ferrari, Benedetto Vigna, υπερασπίστηκε το νέο μοντέλο την Πέμπτη (28/5), επισημαίνοντας ότι επικρατεί «έντονο ενδιαφέρον» για το νέο της ηλεκτρικό μοντέλο τόσο από νέους όσο και από υπάρχοντες πελάτες. «Η Ferrari θα δώσει ακριβή στοιχεία για τις παραγγελίες τον Ιούλιο, όταν θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου», πρόσθεσε.

Τι είπαν οι οδηγοί της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ

Φυσικά, οι οδηγοί της Formula 1 της Ferrari, Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ, δεν γινόταν να μην τεστάρουν οι ίδιοι τη Luce. Ο Λεκλέρ υποστήριξε ότι ο σχεδιασμός είναι «πολύ-πολύ διαφορετικός από ό,τι έχουμε δει από τη Ferrari στο παρελθόν». Ο 28χρονος οδηγός από το Μονακό το χαρακτήρισε ως «πολύ φουτουριστικό, είναι πολύ χαρακτηριστικό της Ferrari να κοιτάζει προς το μέλλον και να καινοτομεί». Ο Χάμιλτον επαίνεσε την προσοχή στη λεπτομέρεια και περιέγραψε το αυτοκίνητο ως «πολύ Ferrari». Πέρα από τον σχεδιασμό, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 υπογράμμισε πως: «η απόδοση της ισχύος είναι εκπληκτική. Αισθάνεσαι απλά σταθερός όλη την ώρα, ακόμα και όταν περνάς από στροφές».

