Κίνα: Ετήσια αύξηση στα διασυνοριακά επιβατικά ταξίδια και στα βιομηχανικά κέρδη

Στην Κίνα καταγράφηκαν 23,21 δισεκατομμύρια διασυνοριακά επιβατικά ταξίδια στο πρώτο τετράμηνο του έτους, με ετήσια αύξηση 2,1% ανακοίνωσε προχθές, Τετάρτη, το Υπουργείο Μεταφορών.

Τα οδικά επιβατικά ταξίδια κατέγραψαν ετήσια αύξηση 1,7%, ενώ τα επιβατικά ταξίδια μέσω υδάτινων οδών αυξήθηκαν κατά 7,4%. Κατά την ίδια περίοδο, η Κίνα διαχειρίστηκε 18,17 δισεκατομμύρια τόνους εμπορικού φορτίου, με ετήσια αύξηση 3,6%.

Ο συνολικός όγκος διακινούμενου φορτίου μέσω λιμένων καταγράφηκε στα 5,9 δισεκατομμύρια τόνους στο πρώτο τετράμηνο του έτους με ετήσια αύξηση 3,1%.

Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 7,2% στα 120 εκατομμύρια ισοδύναμες μονάδες των 20 ποδιών (TEUs).

Εξάλλου, τα βιομηχανικά κέρδη στην Κίνα αυξήθηκαν περισσότερο στο πρώτο τετράμηνο του 2026, ωθούμενα από τις αποτελεσματικές πολιτικές σε μακροοικονομικό επίπεδο, αλλά και την απόδοση νέων συντελεστών ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού βιομηχανικής παραγωγής, αλλά και της βιομηχανικής παραγωγής υψηλής τεχνολογίας.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες βιομηχανικής παραγωγής της Κίνας με έσοδα τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων γιουάν (περίπου 2,54 εκατομμυρίων ευρώ) είδαν τα μεικτά κέρδη τους να καταγράφουν ετήσια αύξηση 18,2% την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου, με αύξηση μεγαλύτερη από 2% σε σύγκριση με την αύξηση που είχε καταγραφεί στο πρώτο τρίμηνο σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Κίνας (NBS).

Μόνο για το μήνα Απρίλιο, τα κέρδη των μεγαλύτερων βιομηχανιών στην Κίνα κατέγραψαν ετήσια αύξηση 24,7%.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

