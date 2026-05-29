Ο Νετανιάχου διατάζει τον έλεγχο του 70% της Λωρίδας της Γάζας

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την Πέμπτη (228/5) ότι έδωσε εντολή στον στρατό να θέσει υπό τον έλεγχό του το 70% της Λωρίδας της Γάζας, αψηφώντας τους όρους της εκεχειρίας που έχει ανακοινωθεί από τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Οκτωβρίου 2025 μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, οι ισραηλινές δυνάμεις υποχώρησαν σε μια γραμμή οριοθέτησης γνωστή ως «κίτρινη γραμμή», η οποία τους έδινε τον έλεγχο σε περίπου 53% της Γάζας.

Μιλώντας σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε σε ισραηλινό εποικισμό στην κοιλάδα του Ιορδάνη, στη Δυτική Όχθη, ο Νετανιάχου είπε:

«Περικυκλώνουμε αυτή τη στιγμή τη Χαμάς. Ελέγχουμε τώρα το 60% της Γάζας. Όπως γνωρίζετε, ήμασταν στο 50%, μετά περάσαμε στο 60%, και οι οδηγίες μου είναι να φτάσουμε στο… 70%», σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσε το ισραηλινό Κανάλι 12.

Πρόσθεσε: «Τους περικυκλώνουμε από όλες τις πλευρές… Θα αναλάβουμε και τα υπόλοιπα αργότερα».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ενώ συνεχίζονται οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα, την ώρα που το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας που ανακοινώθηκε στις 10 Οκτωβρίου, μετά από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η παλαιστινιακή οργάνωση εξαπέλυσε πρωτοφανή επίθεση στο νότιο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, ο ισραηλινός στρατός θα έπρεπε να αποσυρθεί στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή» μέσα στη Γάζα, διατηρώντας ωστόσο τον έλεγχο πάνω από το 50% του εδάφους. Η γραμμή αυτή χωρίζει τη Γάζα σε δύο τμήματα: ένα υπό ισραηλινό έλεγχο και ένα υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Ωστόσο, στις 15 Μαΐου, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο στρατός έχει επεκτείνει την περιοχή που ελέγχει στη Γάζα. «Υπήρχαν κάποιοι που μας ζητούσαν να αποσυρθούμε, αλλά δεν αποσυρθήκαμε. Σήμερα ελέγχουμε το 60% της γης. Αύριο θα δείτε», είπε τότε.

