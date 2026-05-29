Έκτακτη σύσκεψη στη Ρουμανία για το drone της Μόσχας - Κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης

Το Συμβούλιο Άμυνας της Ρουμανίας συγκάλεσε εκτάκτως ο πρόεδρος Νικουσόρ Νταν ύστερα από την συντριβή ρωσικού drone σε πολυκατοικία, ενώ για εξηγήσεις κλήθηκε και ο Ρώσος πρέσβης.

«Η πρωτοφανής φύση του συμβάντος απαιτεί μια σταθερή, συντονισμένη και κατάλληλη αντίδραση - σε εθνικό, συμμαχικό και διεθνές επίπεδο», δήλωσε.

«Δηλώνω, με απόλυτη σταθερότητα, ότι η πλήρης ευθύνη για αυτό το περιστατικό βαρύνει τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό που συνέβη σήμερα στο Γκαλάτσι είναι η άμεση συνέπεια του επιθετικού πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, του ανεύθυνου και αδιάκριτου τρόπου με τον οποίο η Μόσχα χειρίζεται αυτά τα οπλικά συστήματα σε άμεση γειτνίαση με τα σύνορα του ΝΑΤΟ, καθώς και της συστηματικής περιφρόνησης του διεθνούς δικαίου, πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει καμία ασάφεια σχετικά με τον δράστη ή την αιτία αυτής της επιθετικότητας», υπογράμμισε ακόμη ενώ εξήρε και τις ρουμανικές ένοπλες δυνάμεις που ενήργησαν σύμφωνα με τις διαδικασίες.

Οι πρωτοβουλίες που έλαβε το Βουκουρέστι

Ενημέρωση συμμάχων: Όλοι οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και οι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ενημερωθεί. Η επικοινωνία με τις συμμαχικές στρατιωτικές δομές βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πρόσθετες συμμαχικές δυνατότητες κατά των drones: Η Ρουμανία ζήτησε επίσημα από τους συμμάχους να αναπτύξουν πρόσθετες δυνατότητες κατά των drones σε εθνικό έδαφος για να ενισχύσουν την άμυνά της και την ανατολική πλευρά της συμμαχίας.

Ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ: Η Ρουμανία θα ενημερώσει επίσημα το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για αυτό που αποκαλεί βάναυση και επαναλαμβανόμενη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από τη Ρουμανία που κάλεσε για εξηγήσεις τον πρέσβη της Μόσχας το ίδιο έκανε και η Γαλλία.

Το ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε μια πολυκατοικία στη Ρουμανία προκαλώντας πυρκαγιά και τραυματίζοντας δύο άτομα.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή στην ανατολική πόλη Γκαλάτι - κοντά στα ανατολικά σύνορα της Ρουμανίας με την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ρουμανίας δήλωσε ότι ολόκληρο το εκρηκτικό φορτίο του drone εξερράγη και προκάλεσε πυρκαγιά στον 10ο όροφο της πολυκατοικίας.

Δύο άτομα έλαβαν ιατρική περίθαλψη μετά από εκδορές και περίπου 70 άτομα εκκενώθηκαν κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν περάσει τα σύνορα της Ρουμανίας αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου με την Ουκρανία, αλλά είναι η πρώτη φορά που τραυματίζονται πολίτες από τη χώρα του ΝΑΤΟ. Η Ρωσία δεν έχει ακόμη σχολιάσει το περιστατικό.

