Τελικά αντάλλαξαν... γαλλικά Νετανιάχου και Τραμπ; Η ισραηλινή εκδοχή για το μεταξύ τους τηλεφώνημα

Συνεργάτες του Ισραηλινού πρωθυπουργού παραδέχονται ότι υπήρξε ένταση στις συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο για τις επιχειρήσεις στον Λίβανο, διαψεύδοντας ωστόσο πληροφορίες περί προσωπικής επίθεσης.

Την δική τους εκδοχή για το τι έγινε κατά το τηλεφώνημα που είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσαν σε ισραηλινά ΜΜΕ άνθρωποι από το περιβάλλον του Ισραηλινού πρωθυπουργού. 

Συγκεκριμένα μέλος του επιτελείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού παραδέχθηκε στο Channel 12 ότι ο Νετανιάχου είχε μια «τεταμένη» τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ σχετικά με την σχεδιαζόμενη επίθεση του Ισραήλ σε στόχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, αλλά διέψευσε την προηγούμενη αναφορά του δικτύου ότι ο Τραμπ έβρισε τον Νετανιάχου και του επιτέθηκε προσωπικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ πραγματοποιήθηκαν δύο τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ των ηγετών με τη δεύτερη να είναι να είναι η πιο τεταμένη.

Μετά την αρχική τηλεφωνική συνομιλία, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δεν θα επιτίθεντο στη Βηρυτό και ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ θα απείχαν από τις επιθέσεις η μία στην άλλη, ενώ ο Νετανιάχου προειδοποίησε αργότερα ότι θα υλοποιούσε τα προηγούμενα σχέδιά του να χτυπήσει τη Βηρυτό εάν η Χεζμπολάχ δεν σταματούσε τις επιθέσεις της στο βόρειο Ισραήλ, και ότι η εκτεταμένη επίθεση του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο θα συνεχιζόταν.

Η δεύτερη τηλεφωνική κλήση επικεντρώθηκε σε αμοιβαία παράπονα των δύο ηγετών σχετικά με τις αντίστοιχες αναγνώσεις της κλήσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Channel 12, με τον Τραμπ να είναι αναστατωμένος που ο Νετανιάχου είχε υπονοήσει ότι, εκτός από την αναβολή των επιθέσεων στη Βηρυτό, ο πόλεμος συνεχίζεται με πλήρη ένταση, και ο Νετανιάχου να είναι απογοητευμένος που η ανάρτηση του Τραμπ υπονοούσε ότι το Ισραήλ είχε παύσει τα πυρά σε όλα τα μέτωπα.

Ωστόσο, η ισραηλινή πηγή αρνείται ότι ο Τραμπ καταράστηκε ή επιτέθηκε προσωπικά στον Νετανιάχου, ισχυρίστηκε ότι τον προστατεύει από το να πάει στη φυλακή ή δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός και το Ισραήλ είναι μισητά σε όλο τον κόσμο - σε αντίθεση με όσα είχαν πει Αμερικανοί αξιωματούχοι στον Μπαράκ Ραβίντ του Channel 12, ο οποίος συνεργάζεται και με το Axios.

«Ο Τραμπ είπε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ότι είναι δύσκολο να παρουσιαστεί η θέση του Ισραήλ στον κόσμο και ότι αυτό τροφοδοτεί την εχθρότητα απέναντί ​​του», λέει η ισραηλινή πηγή, προσθέτοντας: «Η συνομιλία ολοκληρώθηκε με συμφωνίες σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ θα απέχει από την εκτέλεση της αναβληθείσας επίθεσης στη Βηρυτό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα δεχθεί επίθεση εντός της επικράτειάς του».

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

