Ανοδικά έκλεισε την Τρίτη το ΧΑΚ

Ανοδικά ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) την Τρίτη, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 300,46 μονάδες, ενισχυμένος κατά 1,15%.

Παρόμοια κέρδη κατέγραψε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε στις 180,81 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,20%. Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €796.436,34.

Κέρδη κατέγραψαν όλοι οι επιμέρους δείκτες, με την Κύρια Αγορά να παρουσιάζει κέρδη 1,26%, κλείνοντας στις 242,11 μονάδες, την Εναλλακτική Αγορά να ενισχύεται κατά 0,93%, κλείνοντας στις 1.980,17 μονάδες, και τις Eπενδυτικές κατά 3,20%, κλείνοντας στις 3.396,01 μονάδες. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσαν τα Ξενοδοχεία, τα οποία σημείωσαν πτώση κατά 4,53% , κλείνοντας στις 1.858,12 μονάδες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Δήμητρας Επενδυτική με όγκο συναλλαγών €616.674,24 (τιμή κλεισίματος €1,745, άνοδος 3,25%), της Τράπεζας Κύπρου με €63.937,57 (τιμή κλεισίματος €9,45, πτώση 0,21%), της ΚΕΟ με €28.289,04 (τιμή κλεισίματος €2,78, άνοδος 2,96%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντου με €22.608,11 (τιμή κλεισίματος €1,27, άνοδος 2,42%), και της Atlantic Insurance Company με €21.477,68 (τιμή κλεισίματος €2,5, αμετάβλητη).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης επτά κινήθηκαν ανοδικά, οκτώ καθοδικά και έξι παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 233.

Πηγή: ΚΥΠΕ