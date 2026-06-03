Σε κόκκινο συναγερμό ξανά ο Περσικός Κόλπος: Οι ΗΠΑ έπληξαν δεξαμενόπλοιο και στρατιωτική εγκατάσταση στο Κεσμ

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσικό Κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακοινώνουν ότι ακινητοποίησαν δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν προς το Ιράν, κατέρριψαν ιρανικούς πυραύλους και drones και πραγματοποίησαν πλήγματα αυτοάμυνας σε στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, αναφορές για εκρήξεις σε ιρανικό έδαφος και κινητοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας του Κουβέιτ εντείνουν τους φόβους για νέα αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή.

Πύραυλος Hellfire σε δεξαμενόπλοιο με προορισμό το Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην ακινητοποίηση του δεξαμενόπλοιου M/T Lexie, το οποίο έπλεε υπό σημαία Μποτσουάνας και κατευθυνόταν προς το ιρανικό νησί Χαργκ.Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το πλοίο ήταν κενό φορτίου και αγνόησε επανειλημμένες οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων για διάστημα περίπου 24 ωρών, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον στα ιρανικά λιμάνια από τις 13 Απριλίου.

Όπως ανακοίνωσε η CENTCOM, αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε πύραυλο Hellfire στο μηχανοστάσιο του πλοίου, προκαλώντας την ακινητοποίησή του. Παράλληλα δημοσιοποιήθηκε βίντεο που φέρεται να καταγράφει τη στιγμή του πλήγματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική διοίκηση, από την έναρξη του αποκλεισμού έχουν ακινητοποιηθεί έξι εμπορικά πλοία, ενώ άλλα 122 έχουν υποχρεωθεί να αλλάξουν πορεία.

Αναχαιτίσεις πυραύλων προς Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Η ένταση δεν περιορίστηκε στη θάλασσα.

Η CENTCOM υποστήριξε ότι το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλλιστικών πυραύλων προς γειτονικές χώρες του Κόλπου, χωρίς όμως να επιτύχει κάποιον στόχο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν προς το Κουβέιτ είτε έπεσαν πριν φτάσουν στον στόχο τους είτε διαλύθηκαν κατά την πτήση τους.

Παράλληλα, τρεις ακόμη βαλλιστικοί πύραυλοι που κατευθύνονταν προς το Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν από αμερικανικά και μπαχρεϊνά συστήματα αεράμυνας.

Λίγο νωρίτερα, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ είχαν ανακοινώσει ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας βρίσκονταν σε επιχειρησιακή δράση για την αντιμετώπιση εχθρικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Μάλιστα, είχαν καλέσει τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, διευκρινίζοντας ότι τυχόν εκρήξεις ή ισχυροί κρότοι που θα ακούγονταν θα οφείλονταν σε επιχειρήσεις αναχαίτισης.

Καταρρίφθηκαν drones – Πλήγμα σε στρατιωτικό στόχο στο Κεσμ

Η αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε επίσης ότι κατέρριψε τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν.

Κατά την CENTCOM, τα drones κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που έπλεαν νόμιμα σε περιφερειακά ύδατα.

Λίγο αργότερα αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγμα αυτοάμυνας εναντίον ιρανικού στρατιωτικού σταθμού ελέγχου εδάφους στο νησί Κεσμ, το οποίο βρίσκεται σε στρατηγική θέση στα Στενά του Ορμούζ.

Η ανακοίνωση αυτή φαίνεται να συνδέεται με πληροφορίες που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων MEHR, σύμφωνα με τις οποίες κάτοικοι και τοπικές πηγές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή του νησιού τις πρώτες πρωινές ώρες.

Μέχρι στιγμής οι ιρανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο για τα περιστατικά.

Τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται ένα από τα σημαντικότερα γεωστρατηγικά περάσματα στον κόσμο, καθώς από αυτά διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Για τον λόγο αυτό, κάθε στρατιωτική ένταση στην περιοχή προκαλεί άμεσα ανησυχία στις διεθνείς αγορές και στις χώρες που εξαρτώνται ενεργειακά από τη διακίνηση υδρογονανθράκων μέσω του Περσικού Κόλπου.

ΗΠΑ: «Παραμένουμε έτοιμοι να αμυνθούμε»

Η CENTCOM υπογράμμισε ότι δεν υπήρξαν απώλειες ή τραυματισμοί μεταξύ του αμερικανικού προσωπικού.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

«Οι δυνάμεις της CENTCOM παραμένουν σε εγρήγορση και έτοιμες να αμυνθούν απέναντι σε αδικαιολόγητες ιρανικές επιθετικές ενέργειες κατά τη διάρκεια της ισχύουσας εκεχειρίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών, με πλήγματα σε πλοία, αναχαιτίσεις πυραύλων, κατάρριψη drones και στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, συνθέτουν ένα νέο σκηνικό υψηλής έντασης στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με αυξημένη ανησυχία τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης.

protothema.gr