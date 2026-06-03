Στις φλόγες κτήριο στο Νέο Δελχί: Τουλάχιστον 20 νεκροί και δεκάδες τραυματίες (βίντεο)

Πυρκαγιά σάρωσε κτίριο σε γειτονιά του Νέου Δελχί, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India.

Το κτήριο στη γειτονιά Malviya Nagar στο νότιο τμήμα της πόλης είχε ένα εστιατόριο στο ισόγειο και οικιστικές μονάδες στον επάνω όροφο.

Μερικά από τα θύματα ήταν αλλοδαποί που είχαν ταξιδέψει στην Ινδία για ιατρική περίθαλψη, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις διέσωσαν 37 άτομα από το κτίριο, δήλωσε ο αξιωματούχος της πυροσβεστικής, Αμπχίλας Μάλικ.

Η φωτιά κατασβέστηκε, αλλά το πώς ξεκίνησε δεν ήταν άμεσα σαφές.

Οι κάτοικοι της περιοχής συμμετείχαν επίσης στις προσπάθειες διάσωσης, βοηθώντας στην απομάκρυνση των παγιδευμένων μέσα και μεταφέροντας μερικούς από τους τραυματίες σε ασφαλές μέρος.

Πηγή:Associated Press/ertnews.gr