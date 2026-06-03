Πότε πρέπει να μετακινείτε το όχημα μετά από τροχαίο: Σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία, πότε έρχεται η Αστυνομία (ηχητικό)

Σημαντικές διευκρινίσεις για τις πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία που αφορά τροχαίες συγκρούσεις χωρίς τραυματισμούς έδωσε ο Υπαστυνόμος Τροχαίας Αρχηγείου Τάσος Ασιήκκης.

Ο κ. Ασιήκκης είπε στον «Πολίτη 107,6 & 97,6» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ότι η τροποποιημένη νομοθεσία εισάγει πλέον ρητή υποχρέωση για τους οδηγούς οχημάτων που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα με μόνο υλικές ζημιές, να μετακινούν τα οχήματά τους από το οδόστρωμα, εφόσον προηγηθούν συγκεκριμένες ενέργειες και δεν υπάρχει κίνδυνος.

Όπως ανέφερε, μέχρι πρότινος οι οδηγοί δεν είχαν υποχρέωση να μετακινήσουν τα οχήματά τους σε τέτοιες περιπτώσεις. Πλέον, αυτό αλλάζει, υπό την προϋπόθεση ότι:

δεν υπάρχουν εμφανείς σωματικές κακώσεις

τα οχήματα μπορούν να μετακινηθούν χωρίς ρυμούλκηση ή περαιτέρω ζημιά

δεν προκαλείται επιπλέον κίνδυνος ή παρεμπόδιση της κυκλοφορίας .

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι έχουν νομική υποχρέωση να μετακινήσουν το όχημα στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.

«Απαγορεύεται η εγκατάλειψη του οχήματος κατά τρόπο που παρεμποδίζει την κυκλοφορία ή δημιουργεί επικινδυνότητα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο υπαστυνόμος σημείωσε ότι πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση, οι οδηγοί πρέπει να προχωρούν σε βασικές ενέργειες:

ενημέρωση των ασφαλιστικών εταιρειών

ανταλλαγή στοιχείων (ονόματα, άδειες, ασφάλειες, αριθμοί εγγραφής, τηλέφωνα)

λήψη φωτογραφιών από τη σκηνή του ατυχήματος, με τα οχήματα στις τελικές τους θέσεις και εμφανείς τις ζημιές

αποστολή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες της ασφαλιστικής ή του εκπροσώπου της .

Κυρώσεις για παρεμπόδιση μετακίνησης

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οποιοσδήποτε παρακινεί ή εξαναγκάζει οδηγό να μην μετακινήσει το όχημά του ή να μην ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει χρηματική ποινή έως 1.000 ευρώ.

Ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιρειών

Σε ερώτηση για το αν οι ασφαλιστικές συμφωνούν με τη διαδικασία και ποιος καλύπτει τις ζημιές, ο κ. Ασσίκης ξεκαθάρισε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες εξακολουθούν να έχουν πλήρη υποχρέωση κάλυψης και διακανονισμού.

Η διαφορά, όπως είπε, είναι ότι πλέον η διαδικασία γίνεται με τα οχήματα να έχουν ήδη μετακινηθεί, αφού προηγηθούν οι απαραίτητες ενέργειες και η καταγραφή των στοιχείων. Οι ασφαλιστικές, βάσει πραγματογνωμοσύνης και συνεργασίας, προχωρούν στον διακανονισμό.

Πότε καλείται η αστυνομία

Η αστυνομία πρέπει να ειδοποιείται άμεσα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν τραυματισμοί – είτε ελαφριοί είτε σοβαροί, είτε θανατηφόροι.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οδηγοί έχουν επιπλέον υποχρεώσεις, όπως παραμονή στη σκηνή και παροχή βοήθειας ή κλήση ασθενοφόρου εάν αυτό χρειαστεί.

Τι σημαίνει «χωρίς τραυματισμό»

Ο κ. Ασσίκης επισήμανε ότι αν αρχικά δεν υπάρχει ένδειξη τραυματισμού αλλά αυτό προκύψει στη συνέχεια, τότε ενεργοποιούνται οι διαδικασίες ιατρικής αξιολόγησης και αποζημίωσης μέσω της ασφαλιστικής, σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση και την έκθεση γεγονότων από τους ιατρούς.

Ασφάλεια σε αυτοκινητόδρομους

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ασφάλεια στους αυτοκινητόδρομους, όπου, όπως σημείωσε, οι οδηγοί πρέπει πρώτα να εξασφαλίζουν τη δική τους ασφάλεια, να τοποθετούν προειδοποιητικά τρίγωνα και να μετακινούνται εκτός οδοστρώματος πριν προβούν σε φωτογράφιση ή άλλες ενέργειες.

Ο ρόλος των ασφαλιστών

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι κανένας ασφαλιστικός αντιπρόσωπος δεν έχει εξουσία να αποτρέπει τη μετακίνηση οχήματος σύμφωνα με τον νόμο, ενώ οφείλει να αποδέχεται το φωτογραφικό υλικό και τις δηλώσεις των εμπλεκομένων για τη διερεύνηση και τον διακανονισμό της υπόθεσης.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Τάσου Ασιήκκη στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: