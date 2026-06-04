Νέο «μέτωπο» για τον Τραμπ στο Κογκρέσο: Περιορίζονται οι πολεμικές εξουσίες στο Ιράν

Νέο μέτωπο φαίνεται να ανοίγει στο Κογκρέσο μετά την έγκριση ψηφίσματος από την Βουλή των Αντιπροσώπων, με το οποίο περιορίζονται οι πολεμικές εξουσίες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έναντι του Ιράν.

Συγκεκριμένα, η Βουλή ενέκρινε το ψήφισμα με 215 ψήφους υπέρ και 208 κατά, ενώ καθοριστική ήταν η στάση τεσσάρων Ρεπουμπλικάνων βουλευτών, των Τόμας Μπάσι, Μπράιαν Φιτζπάτρικ, Τομ Μπάρετ και Γουόρεν Ντέιβιντσον, οι οποίοι ακολούθησαν διαφορετική γραμμά από εκείνη του κόμματος και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών.

Σημειώνεται ότι το μέτρο αυτό κατατέθηκε από τον βουλευτή της Νέας Υόρκης Γκρέγκορι Μικς, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

Τι προβλέπει το ψήφισμα

Το κείμενο του ψηφίσματος αναφέρει «Το Κογκρέσο διατάσσει τον πρόεδρο να αποσύρει τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ από τις εχθροπραξίες εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Αιρετοί των δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Κάτω Βουλής εξήραν, μετά την ψηφοφορία, το «ισχυρό και αναμφίβολο μήνυμα που απευθύνθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ από πλευράς των Αμερικανών». «Είναι καιρός να λάβει τέλος αυτός ο παράνομος και βαθιά αντιδημοφιλής πόλεμος», πρόσθεσαν.

Σε περίπτωση που εγκριθεί και από την Γερουσία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει το δικαίωμα να ασκήσει βέτο, προκειμένου να μην επικυρωθεί.

Όμως το προεδρικό βέτο μπορεί σε κάθε περίπτωση να ξεπεραστεί αν στις νέες ψηφοφορίες εξασφαλιστούν πλειοψηφίες δύο τρίτων, τόσο στην Βουλή, όσο και στη Γερουσία, κάτι που αριθμητικά είναι πολύ δύσκολο, δεδομένης της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων και στα δύο σώματα.

Το παρασκήνιο και η αναβληθείσα ψηφοφορία

Η ψηφοφορία επρόκειτο να γίνει στις 21 Μαΐου, ωστόσο ακυρώθηκε αιφνιδιαστικά από την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων, τη στιγμή που το κόμμα βρισκόταν αντιμέτωπο με τον κίνδυνο ήττας λόγω απουσιών βουλευτών.

Ο Μικς είχε τότε κατηγορήσει τον πρόεδρο της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, ότι προσπαθούσε να καθυστερήσει τη διαδικασία προκειμένου να προστατεύσει τον Λευκό Οίκο.

«Πολλοί από τους Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους μου δέχονται πίεση στις εκλογικές τους περιφέρειες, καθώς οι πολίτες βλέπουν το κόστος των τροφίμων και των καυσίμων να αυξάνεται», είχε δηλώσει στο CNNi.

«Ο Τζόνσον δέχεται πίεση. Προσπαθεί να καλύψει τον πρόεδρο. Αλλά νομίζω ότι ο χρόνος που μπορεί να το κάνει αυτό τελειώνει γρήγορα», είχε προσθέσει.

Οι αντιρρήσεις του Μάικ Τζόνσον

Λίγο πριν από την ψηφοφορία, ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον υπερασπίστηκε όσους Ρεπουμπλικάνους αντιτίθενται στον περιορισμό των προεδρικών εξουσιών στο ζήτημα του Ιράν.

Όπως είπε στο CNNi, μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να έχει «πολύ αρνητικές» συνέπειες για τις διαπραγματεύσεις.

«Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να αφαιρεθεί από τη διοίκηση και τον αρχιστράτηγο αυτή τη στιγμή η δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Αυτό ακριβώς κάνει το ψήφισμα. Αποδυναμώνει τη θέση μας και τη διαπραγματευτική μας ισχύ για την ειρήνη στην περιοχή», δήλωσε.

Ο Τζόνσον υποστήριξε επίσης ότι οι στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν ήταν σαφώς καθορισμένοι και επιτεύχθηκαν πλήρως, παρά το γεγονός ότι αρκετοί βουλευτές, ακόμη και Ρεπουμπλικάνοι, ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την κυβέρνηση.

«Ο πρόεδρος βρίσκεται τώρα στη διαδικασία ολοκλήρωσης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας και πρέπει να του δοθεί ο απαραίτητος χώρος για να το πετύχει. Ένα ψήφισμα περί πολεμικών εξουσιών αυτή τη στιγμή είναι άκαιρο, πολύ αρνητικό και επικίνδυνο για τη χώρα», ανέφερε.

cnn.gr