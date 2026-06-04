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Τουρκία: Στη δεξαμενή ενός βυτιοφόρου εντοπίστηκαν κρυμμένοι 30 μετανάστες (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Παράτυποι μετανάστες ανακαλύπτονται τακτικά σε ρυμουλκούμενα οχήματα σε αυτήν την επαρχία, η οποία βρίσκεται λιγότερο από 300 χλμ από τα ιρανικά σύνορα.

Στην άδεια δεξαμενή ενός βυτιοφόρου στη νοτιοανατολική Τουρκία, εντοπίστηκαν κρυμμένοι τριάντα παράτυποι μετανάστες κοντά στα ιρανικά σύνορα, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε χθες στο X από την επαρχιακή αστυνομία του Μπιτλίς δείχνει άνδρες να ανασύρονται από τις καταπακτές του βαρέος οχήματος.

«Ένας ύποπτος που εμπλέκεται στην οργάνωση αυτής της επιχείρησης εμπορίας ανθρώπων συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση», δήλωσε η αστυνομία, χωρίς να διευκρινίσει τις εθνικότητες των μεταναστών ή του άνδρα που συνελήφθη.

 

Όταν επικοινώνησε μαζί τους το Γαλλικό Πρακτορείο, η αστυνομία του Μπιτλίς αρνήθηκε να παράσχει περισσότερες πληροφορίες.

Οι 30 μετανάστες θα απελαθούν, τόνισε η αστυνομία στο X.

Παράτυποι μετανάστες ανακαλύπτονται τακτικά σε ρυμουλκούμενα οχήματα σε αυτήν την επαρχία, η οποία βρίσκεται λιγότερο από 300 χλμ από τα ιρανικά σύνορα.

Οι τουρκικές αρχές έχουν ανεγείρει περίπου τείχος 380 χλμ κατά μήκος αυτών των συνόρων τα τελευταία χρόνια για να αποτρέψουν τη διέλευση μεταναστών, κυρίως Αφγανών.

Πηγή: cnn.gr

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