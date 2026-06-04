Σκηνές έντασης στις Βρυξέλλες: Συγκρούσεις φοιτητών και αστυνομίας για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν την Πέμπτη στο κέντρο των Βρυξελλών, όταν φοιτητές και μαθητές που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις κατά της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, προκαλώντας εκτεταμένες αναταραχές στην πόλη.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν από τις αρχές της εβδομάδας με πρωτοβουλία εκπαιδευτικών, οι οποίοι αντιδρούν στις περικοπές του προϋπολογισμού για την εκπαίδευση στις γαλλόφωνες περιοχές του Βελγίου. Την Πέμπτη στις κινητοποιήσεις προστέθηκαν και εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές, αυξάνοντας σημαντικά τον όγκο των διαδηλωτών.

Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο σε αρκετά σημεία του κέντρου της βελγικής πρωτεύουσας. Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν διαδηλωτές να βάζουν φωτιά σε ηλεκτρικά πατίνια και να προκαλούν ζημιές σε βιτρίνες καταστημάτων και στάσεις λεωφορείων κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Brussels-Central.

Η αστυνομία επενέβη χρησιμοποιώντας υδροβόλα οχήματα και δακρυγόνα προκειμένου να διαλύσει τα συγκεντρωμένα πλήθη και να αποτρέψει περαιτέρω επεισόδια. Παράλληλα, απέκλεισε δρόμους γύρω από την κατοικία του Βέλγου πρωθυπουργού Μπαρτ Ντε Βέβερ και το κοινοβούλιο της Γαλλικής Κοινότητας, όπου εξελισσόταν η συζήτηση και η ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, λίγο μετά τις 14:00, την ώρα που οι βουλευτές ψήφιζαν το νομοσχέδιο, ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να εισέλθει στο κτίριο του κοινοβουλίου, προσπαθώντας να παραβιάσει τις εισόδους. Οι αστυνομικές δυνάμεις απέτρεψαν την πρόσβασή τους στην αίθουσα συνεδριάσεων, απομακρύνοντάς τους από το σημείο.

Την ίδια στιγμή, άλλοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά στα αστυνομικά οδοφράγματα στην οδό Wetstraat, σε μικρή απόσταση από την πρωθυπουργική κατοικία. Στη συνέχεια κινήθηκαν προς βόρειες συνοικίες της πόλης, ανάβοντας καπνογόνα και διακόπτοντας την κυκλοφορία σε κεντρικές αρτηρίες.

Η ένταση προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις. Ο πρόεδρος του κεντροδεξιού Μεταρρυθμιστικού Κινήματος (MR), Ζορζ-Λουί Μπουσέ, κατηγόρησε τους εκπαιδευτικούς ότι υποκινούν τους μαθητές να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Όπως δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση VRT, κατανοεί την ανησυχία και την οργή των εκπαιδευτικών, ωστόσο χαρακτήρισε απαράδεκτη τη μεταφορά της έντασης στους νέους και έκανε λόγο για παραπληροφόρηση σχετικά με τη μεταρρύθμιση.

Οι ταραχές προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, με κυκλοφοριακή συμφόρηση σε αρκετές περιοχές των Βρυξελλών και πολλούς κατοίκους να αναγκάζονται να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές για να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Παρά την ένταση των διαδηλώσεων, οι διαδικασίες στο κοινοβούλιο της Γαλλικής Κοινότητας συνεχίστηκαν κανονικά, με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας αντιπαράθεσης που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: naftemporiki.gr