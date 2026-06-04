CNN: Ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ, Τζον Μπόλτον, θα δηλώσει ένοχος στην υπόθεση διαβαθμισμένων εγγράφων

Ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Μπόλτον αναμένεται να δηλώσει ένοχος για υπόθεση που αφορά τον χειρισμό απόρρητων εγγράφων εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Μπόλτον σκοπεύει να αποδεχθεί την ενοχή του για μία κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα που αφορά την παράνομη διατήρηση ευαίσθητων εγγράφων εθνικής ασφάλειας. Παράλληλα, φέρεται να έχει συμφωνήσει στην καταβολή προστίμου που υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια δολάρια.

Η συγκεκριμένη κατηγορία επισύρει ποινή φυλάκισης από μηδέν έως και πέντε έτη, σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν σχολίασε τις πληροφορίες, παραπέμποντας στο δικαστικό φάκελο της υπόθεσης, από τον οποίο προκύπτει ότι έχει προγραμματιστεί ακροαματική διαδικασία για τις 26 Ιουνίου.

Η συμφωνία έρχεται λίγους μήνες μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Μπόλτον από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς στο Μέριλαντ. Οι Αρχές τον κατηγόρησαν ότι διατηρούσε στο σπίτι του ημερολογιακές σημειώσεις από την περίοδο της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Κατά το κατηγορητήριο, ο Μπόλτον φέρεται να διαβίβασε μέσω προσωπικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περισσότερες από 1.000 σελίδες πληροφοριών που αφορούσαν τις καθημερινές δραστηριότητές του σε δύο μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες μεταδόσεις διαβαθμισμένων πληροφοριών δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες για τις οποίες αναμένεται να δηλώσει ένοχος.

Ο Μπόλτον υπηρέτησε για περίπου έναν χρόνο ως σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, προτού εξελιχθεί σε έναν από τους πιο έντονους επικριτές του προέδρου των ΗΠΑ. Το 2020 εξέδωσε απομνημονεύματα ιδιαίτερα επικριτικά προς τον Τραμπ, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών.

Αρχικά, οι εισαγγελικές Αρχές είχαν απαγγείλει σε βάρος του οκτώ κατηγορίες για διαβίβαση πληροφοριών εθνικής άμυνας και δέκα κατηγορίες για παράνομη διατήρηση τέτοιων πληροφοριών.

Η πρώτη ποινική και αστική έρευνα για το βιβλίο του Μπόλτον ξεκίνησε το 2020 από το υπουργείο Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, ωστόσο έκλεισε περίπου έναν χρόνο αργότερα. Το FBI άνοιξε νέα έρευνα το 2021, όταν διαπιστώθηκε παραβίαση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του από χάκερ που αποδίδονταν στο Ιράν. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν καταγραφές τύπου ημερολογίου που περιείχαν άκρως απόρρητες πληροφορίες από τη θητεία του ως συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας.

Πηγή: protothema.gr