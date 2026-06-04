Πωλείται ο «παράδεισος» του Μπιλ Γκέιτς στην Κυανή Ακτή: Στο σφυρί οι πιο ακριβές θέσεις για τα superyachts

Ο Μπιλ Γκέιτς είχε ξοδέψει 80 εκατ. δολάρια αγοράζοντας θέσεις ελλιμενισμού στη Γαλλική Ριβιέρα για το υδρογονοκίνητο σούπερ γιοτ και το πλοίο υποστήριξής του.

Τελικά οι επενδύσεις που είχε κάνει το 2020 σε αυτό τον τομέα ξαφνικά ακυρώθηκαν από τον ίδιο. Πούλησε το πλοίο αξίας 650 εκατομμυρίων δολαρίων πριν καν πατήσει το πόδι του σε αυτό και τώρα έχει βάλει τις θέσεις ελλιμενισμού προς πώληση.

Για χρόνια, ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα στη βιομηχανία των υπερπολυτελών σκαφών αναψυχής (superyachts) εκτεινόταν πολύ πέρα από τα όρια ενός απλού πλοίου. Περιλάμβανε ένα ειδικά κατασκευασμένο superyacht, ένα συνοδευτικό σκάφος υποστήριξης, εξατομικευμένες λιμενικές υποδομές, τεχνολογία ανεφοδιασμού με υδρογόνο και δύο από τις πιο περιζήτητες θέσεις ελλιμενισμού στη γαλλική ριβιέρα.

Ο Μπιλ Γκέιτς στην «προκυμαία των δισεκατομμυριούχων»

Σήμερα, τα τελευταία κομμάτια αυτού του οράματος αλλάζουν χέρια, καθώς οι θέσεις που είχαν εξασφαλιστεί για το πρόγραμμα υδρογονοκίνητων σκαφών του Μπιλ Γκέιτς βγαίνουν προς πώληση.

Οι δύο θέσεις βρίσκονται στη θρυλική «προκυμαία των δισεκατομμυριούχων» στο Πορτ Βομπάν της Αντίμπ. Πρόκειται για ένα τμήμα της μεγαλύτερης προβλήτας του λιμανιού, η οποία κατασκευάστηκε αρχικά τη δεκαετία του 1980 για τη θαλαμηγό του βασιλιά Φαχτ της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με το γαλλικό οικονομικό περιοδικό Challenges, ο Μπιλ Γκέιτς είχε μισθώσει τις θέσεις αυτές το 2020 για τουλάχιστον 20 χρόνια, έναντι 63 εκατομμυρίων ευρώ (περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια). Όπως μεταδίδει ο σταθμός Riviera Radio, οι θέσεις αναμένεται τώρα να προσελκύσουν προσφορές ύψους πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Η πώληση αυτή έρχεται αφότου ο ιδρυτής της Microsoft μεταβίβασε και τα δύο σκάφη που προορίζονταν για το σημείο, αφήνοντας πίσω του μια από τις πιο εξελιγμένες και στρατηγικά τοποθετημένες βάσεις superyachts που δημιουργήθηκαν ποτέ στη Μεσόγειο.

In 2020, @BillGates excitedly spent $80 million buying the most exclusive berths on the French Riviera for his hydrogen-powered superyacht and support ship. He sold the $650 million vessel before even stepping foot on it and has now put the berths

- https://t.co/AcYxPm4flq pic.twitter.com/tFNEvslVoN — Luxurylaunches (@luxurylaunches) June 4, 2026

Η κορυφαία «διεύθυνση» της Ριβιέρας

Τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία δεν είναι συνηθισμένες θέσεις μαρίνας. Γνωστές ως A01 και A02, οι θέσεις καταλαμβάνουν ένα προνομιακό κομμάτι της προκυμαίας Καμίγ Ρεγιόν. Ο αποκλειστικός αυτός θύλακας φιλοξενεί εδώ και δεκαετίες ορισμένα από τα μεγαλύτερα σκάφη του κόσμου και παραμένει ένα από τα λίγα σημεία στη νότια Γαλλία με δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων που ξεπερνούν σε μήκος τα 100 μέτρα.

Η διαρρύθμιση είχε σχεδιαστεί σχολαστικά με γνώμονα τις ναυτιλιακές φιλοδοξίες του Γκέιτς. Το πακέτο περιλαμβάνει μια κύρια θέση 140 μέτρων και μια δευτερεύουσα 70 μέτρων, δημιουργώντας μια διάταξη «μητρικού» πλοίου και σκάφους υποστήριξης. Η μεγαλύτερη θέση προοριζόταν για το Breakthrough, το μήκους 118,8 μέτρων υδρογονοκίνητο superyacht που κατασκευάστηκε στα ολλανδικά ναυπηγεία Feadship, ενώ η μικρότερη σχεδιάστηκε για το συνοδευτικό του σκάφος, το Wayfinder, μήκους 68 μέτρων.

Το χρονικό γύρω από τις συγκεκριμένες θέσεις είναι εξίσου εντυπωσιακό. Το 2020, η διοίκηση του Πορτ Βομπάν ανακοίνωσε την πώληση του μεγαλύτερου πακέτου θέσεων ελλιμενισμού στην Ευρώπη σε έναν ανώνυμο βιομηχανικό κολοσσό. Μεταγενέστερα ρεπορτάζ συνέδεσαν την αγορά με τον Γκέιτς και το project του για το υδρογονοκίνητο γιοτ. Με την τρέχουσα συναλλαγή να διεξάγεται ιδιωτικά μέσω του εξειδικευμένου οίκου brokerage Edmiston, δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη τιμή εκκίνησης.

Στο επίκεντρο της «επανάστασης» του υδρογόνου

Αυτό που καθιστά την ιστορία ιδιαίτερα ασυνήθιστη είναι ότι οι θέσεις δεν αγοράστηκαν απλώς για να χρησιμοποιηθούν. Μεταμορφώθηκαν ριζικά. Για την υποδοχή των Breakthrough και Wayfinder, το Πορτ Βομπάν πραγματοποίησε έργα υποδομής αξίας περίπου 7,1 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο περιλάμβανε:

Επέκταση του κύριου βραχίονα από τα 40 στα 120 μέτρα.

Ανακατασκευή των δευτερευουσών ζωνών πρόσδεσης και διεύρυνση των περιοχών ελιγμών.

Μεταφορά του ελικοδρομίου.

Δημιουργία οδών πρόσβασης για βαρέα οχήματα και γερανούς, καθώς και εγκατάσταση πεζογέφυρας 20 μέτρων.

BILLIONAIRE BOAT - Superyacht Breakthrough is resplendent. Originally commissioned by Bill Gates but currently owned by Patrick Dovigi.



•The 118.8 m hydrogen-powered superyacht Breakthrough was originally linked to billionaire Bill Gates as the person who commissioned it, but… pic.twitter.com/dM1rDu4BGH — BILLIONAIRE COLLECTION ® (@BillionMagazine) February 6, 2026

Οι τροποποιήσεις αυτές τοποθέτησαν την Αντίμπ στην πρωτοπορία ενός τεχνολογικού οροσήμου. Πέρυσι, το Πορτ Βομπάν έγινε η πρώτη μαρίνα στον κόσμο με δυνατότητα παροχής υγρού υδρογόνου σε superyacht, όταν το Breakthrough ανεφοδιάστηκε εκεί με επιτυχία.

Ο ανεφοδιασμός του σκάφους των 390 ποδών δεν ήταν απλή υπόθεση. Το υγρό υδρογόνο πρέπει να διατηρείται στους -253°C, απαιτώντας μια εξαιρετικά συντονισμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή ειδικών φορτηγών μεταφοράς, των λιμενικών αρχών, εμπειρογνωμόνων και των τοπικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Ένα έργο που ξεπέρασε τον δημιουργό του

Κατά ειρωνεία της τύχης, ο Μπιλ Γκέιτς δεν μετέτρεψε ποτέ την Αντίμπ στην προσωπική του βάση. Το Breakthrough πουλήθηκε πριν ο ίδιος προλάβει να επιβιβαστεί, με τον Καναδό δισεκατομμυριούχο Πάτρικ Ντοβίγκι να αποκτά το σκάφος έναντι ποσού που φημολογείται ότι άγγιξε τα 650 εκατομμύρια δολάρια. Το Wayfinder πωλήθηκε επίσης το 2024, διαλύοντας ουσιαστικά το ναυτικό πρόγραμμα γύρω από το οποίο είχαν κατασκευαστεί οι θέσεις.

Αυτό που απομένει είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο κομμάτι «θαλάσσιας κτηματομεσιτικής περιουσίας». Πέρα από τη στρατηγική τους τοποθεσία ανάμεσα στο Μονακό και το Σεν Τροπέ, οι θέσεις προσφέρουν μακροχρόνια πρόσβαση σε μια αγορά όπου οι χώροι για μεγάλα σκάφη είναι ελάχιστοι. Οι μελλοντικοί ιδιοκτήτες θα επωφεληθούν από συστήματα ασφαλείας επιπέδου ISPS, υπηρεσίες θυρωρείου, VIP προβλήτες, πρόσβαση σε ελικοδρόμιο, εγκαταστάσεις πληρώματος, χώρους εκδηλώσεων, υποστήριξη συντήρησης, καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας εσόδων μέσω υπεκμίσθωσης.

Πηγή: iefimerida.gr