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Ο «πόλεμος του Μπάιντεν» έχει γίνει πλέον του Τραμπ, λέει ο Λαβρόφ για την Ουκρανία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία θα είχαν ήδη τελειώσει αν οι ΗΠΑ επιδίωκαν πραγματικά μια ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών

Οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπέρ της Ουκρανίας καταδεικνύουν ότι, αυτό που η Ρωσία αποκαλούσε «πόλεμο του Μπάιντεν», έχει πλέον γίνει «πόλεμος του Τραμπ», δήλωσε την Πέμπτη ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Ρώσος υπουργός Λαβρόφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, τόνισε ότι οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία θα είχαν ήδη τελειώσει αν οι ΗΠΑ επιδίωκαν πραγματικά μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Ρούμπιο δήλωσε χθες σε Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι θα υπάρξουν «πολύ σύντομα» νέα για 400 εκατομμύρια δολάρια που είχε εγκρίνει το Κογκρέσο για βοήθεια υπέρ της Ουκρανίας, ένα κονδύλι που είχε καθυστερήσει να χορηγήσει το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Οι δηλώσεις στήριξης της Ουκρανίας από τον Ρούμπιο κατέδειξαν ότι δεν υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των προσεγγίσεων των ΗΠΑ και της Ευρώπης, υπογράμμισε ο Ρώσος υπουργός, σύμφωνα με το RIA.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος αποκατέστησε τον διάλογο με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και έχει επανειλημμένα υποσχεθεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ότι ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία είναι ο πόλεμος του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, όχι δικός του.

Πηγή: protothema.gr

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