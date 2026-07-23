«Στρατηγική ευκαιρία» η επίσκεψη Γκουτέρες, λέει η τ/κ Αριστερά

«Στρατηγική ευκαιρία» για την επανέναρξη της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού θεωρούν κόμματα της τουρκοκυπριακής Αριστεράς την επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, ο πρόεδρος του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ), Ζεκί Τσελέρ, χαρακτήρισε την επικείμενη επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο «στρατηγική ευκαιρία» για την έναρξη μιας νέας διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού. Ανέφερε ότι «η μη λύση, ιδιαίτερα για τους Τουρκοκύπριους, αποτελεί κατάρρευση» και υποστήριξε ότι οι συναντήσεις σε διευρυμένη σύνθεση πρέπει να επικεντρωθούν σε στρατηγικά ζητήματα που θα ανοίξουν τον δρόμο προς τη λύση και όχι μόνο σε τεχνικά θέματα.

Από την πλευρά του, το Κόμμα Νέα Κύπρος (ΚΝΚ) κάλεσε τους Κυπρίους και από τις δύο κοινότητες να συμμετάσχουν σε κινητοποιήσεις υπέρ μιας ομοσπονδιακής Κύπρου κατά την επίσκεψη Γκουτέρες, στις 27-29 Ιουλίου. Σημείωσε ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη ΓΓ του ΟΗΕ στο νησί μετά τον Μπαν Κι Μουν το 2010 και εκτίμησε ότι η απόφασή του να μεταβεί ο ίδιος στην Κύπρο προσδίδει στρατηγική βαρύτητα στην πρωτοβουλία.

Το ΚΝΚ σε γραπτή ανακοίνωσε του υποστήριξε ότι οι συνομιλίες πρέπει να επαναρχίσουν από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017, στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια. Ζήτησε ακόμη την άμεση εφαρμογή ήδη συμφωνημένων θεμάτων μέσω συμφωνίας-πλαισίου, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά από την αναμενόμενη άτυπη συνάντηση 5+1 θα προκύψει «μόνο μία φωτογραφία».

ΚΥΠΕ