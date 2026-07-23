Δημήτρης Δημητρίου για videogate: Θα κληθεί για εξηγήσεις στην Επιτροπή Θεσμών ο ποινικός ανακριτής - Ζητούν ολόκληρο το πόρισμα (ηχητικό)

Σε έκτακτη συνεδρία συνέρχεται την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση του Videogate και το πόρισμα του ποινικού ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την έρευνα και τα συμπεράσματά της, ενώ η Επιτροπή αναμένεται να ζητήσει την κατάθεση του πλήρους πορίσματος στη Βουλή.

Στην ανάγκη πλήρους και ουσιαστικής διερεύνησης όσων προκύπτουν από το πόρισμα για το επίμαχο βίντεο αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Δημήτρης Δημητρίου, μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ.

Όπως ανέφερε, η έκτακτη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών συγκαλείται λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, η οποία, όπως είπε, ταρακούνησε το πολιτικό σκηνικό τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο Δημήτρης Δημητρίου σημείωσε ότι το πόρισμα παραδόθηκε, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, στις 17 Ιουλίου, ενώ στις 20 Ιουλίου εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση. Υπέδειξε ότι το θέμα θα πρέπει να απασχολήσει το Κοινοβούλιο, ώστε να ασκηθεί ο απαραίτητος κοινοβουλευτικός έλεγχος και να εξεταστούν όσα προκύπτουν από τα ευρήματα του ποινικού ανακριτή.

«Εμείς, τουλάχιστον ως παράταξη, δεν αμφισβητούμε ποτέ τα πορίσματα, αλλά θέλουμε να δούμε τι προκύπτει από αυτό το πόρισμα», ανέφερε.

Θα ζητηθεί ολόκληρο το πόρισμα

Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΔΗΣΥ, στη συνεδρίαση θα κληθεί ο ποινικός ανακριτής, κ. Πασχαλίδης, ενώ η Επιτροπή αναμένεται να ζητήσει ολόκληρο το πόρισμα και το σχετικό υλικό.

Όπως εξήγησε, το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να ζητεί έγγραφα και στοιχεία στο πλαίσιο της άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Τόνισε ότι τυχόν εξαιρέσεις θα πρέπει να είναι περιορισμένες και να αιτιολογούνται επαρκώς.

«Η δική μου αντίληψη είναι ότι όσα ζητούνται, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οι οποίες θα πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς, θα πρέπει να κατατίθενται», είπε.

Στη συνεδρίαση αναμένεται να προσκληθούν όσοι μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην εξέταση της υπόθεσης και του βίντεο. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να ακολουθηθεί μια διαδικασία που θα επιτρέψει την εξαγωγή ουσιαστικών συμπερασμάτων.

Ο Δημήτρης Δημητρίου απέρριψε παράλληλα τους ισχυρισμούς ότι η κοινοβουλευτική συζήτηση ενδέχεται να επηρεάσει δικαστικές ή άλλες διαδικασίες. Υπενθύμισε ότι η Επιτροπή Θεσμών είχε στο παρελθόν εξετάσει υποθέσεις όπως τα Panama Papers και τα Pandora Papers, χωρίς να επηρεαστεί οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.

Οι αντιφάσεις και η εμπορία επηρεασμού

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις διατυπώσεις που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση για το πόρισμα, εκφράζοντας την άποψη ότι προκύπτουν αντιφάσεις.

Όπως υποστήριξε, δεν μπορεί από τη μια πλευρά να αμφισβητείται η αυθεντικότητα του βίντεο και από την άλλη να χαρακτηρίζονται όσα ακούγονται σε αυτό ως «αερολογίες» και «φαφλατισμοί».

«Ή δεν έχουν ειπωθεί ή έχουν ειπωθεί και χαρακτηρίζονται με αυτόν τον τρόπο. Το ένα θα ισχύει ή το άλλο. Και τα δύο μαζί δεν μπορούν να ισχύουν», ανέφερε.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ στάθηκε επίσης στο αδίκημα της εμπορίας επηρεασμού, υποδεικνύοντας ότι ο νόμος θα πρέπει να εφαρμόζεται με ενιαίο τρόπο.

Όπως εξήγησε, η εμπορία επηρεασμού δεν προϋποθέτει κατ’ ανάγκη την ολοκλήρωση μιας διευθέτησης. Αρκεί, σύμφωνα με τον ίδιο, κάποιος να ισχυριστεί ότι μπορεί να παρέμβει ή να διευθετήσει ένα ζήτημα λόγω προσωπικών γνωριμιών ή σχέσεων.

«Μόνο και μόνο το ότι ήρθα και είπα πως γνωρίζω τον τάδε και θα το διευθετήσω αποτελεί αδίκημα», είπε, προσθέτοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές ενδέχεται να συνδέονται με διαπλοκή και διαφθορά.

«Οι πολιτικές ευθύνες αναλαμβάνονται»

Αναφερόμενος στις πολιτικές ευθύνες, ο Δημήτρης Δημητρίου δήλωσε ότι αυτές δεν αναδεικνύονται απλώς, αλλά αναλαμβάνονται.

Παρέπεμψε στην παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, στην αποχώρηση της Πρώτης Κυρίας από την προεδρία του Ταμείου Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών και στις μετέπειτα εξελίξεις γύρω από το Ταμείο.

Όπως είπε, οι εξελίξεις αυτές αποτελούν απότοκο των πολιτικών ευθυνών που προέκυψαν από την υπόθεση.

«Εμείς θα εξετάσουμε θεσμικά τι έγινε και θα ασκήσουμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ο οποίος απορρέει ως υποχρέωση του Κοινοβουλίου από τον Κανονισμό της Βουλής», ανέφερε.

Ο Δημήτρης Δημητρίου εκτίμησε, τέλος, ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών θα είναι μακρά, χωρίς να είναι βέβαιο κατά πόσο η εξέταση της υπόθεσης θα ολοκληρωθεί σε μία μόνο συνεδρία.