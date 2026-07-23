Τρεις προειδοποιήσεις δεν ήταν αρκετές από τον ΕΟΑ Πάφου: Διατάζει αναστολή εργασιών για παράνομες εκσκαφές μεταξύ Αναβαργού και Αρμού

Άμεσα προχωρά ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Πάφου στην έκδοση διατάγματος αναστολής εργασιών σε βάρος ιδιοκτήτη τεμαχίου γης στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Αναβαργού και Αρμού, όπου το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες χωρίς την απαιτούμενη πολεοδομική άδεια.

Η απόφαση λήφθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο γραφείο του προέδρου του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη, με τη συμμετοχή λειτουργών του Τμήματος Αδειοδότησης και του νομικού συμβούλου του Οργανισμού.

Όπως δήλωσε ο κ. Πιττοκοπίτης, οι εργασίες αφορούσαν την ισοπέδωση ιδιωτικού τεμαχίου, ωστόσο κατά την εκτέλεσή τους δημιουργήθηκαν υψηλά πρανή και εκτεταμένες εκσκαφές, για τις οποίες απαιτείτο προηγουμένως η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας, κάτι που δεν έγινε. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ ανέφερε ότι το διάταγμα αναστολής εργασιών αναμένεται να εκδοθεί άμεσα, προκειμένου να διακοπούν οι εργασίες, ενώ στη συνέχεια θα κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη λήψη περαιτέρω ποινικών μέτρων σε σχέση με τις παράνομες εκσκαφές και ισοπεδώσεις.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δημόσιες παρεμβάσεις του Δημαρχεύοντα Πάφου, Άγγελου Ονησιφόρου, ο οποίος είχε ζητήσει την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για τις παράνομες εργασίες στην περιοχή των Κονιών, μεταξύ Αναβαργού και Αρμού. Σύμφωνα με τον κ. Ονησιφόρου, ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης είχε λάβει ήδη τρεις φορές οδηγίες για διακοπή των εργασιών, χωρίς όμως να συμμορφωθεί, ενώ συνέχισε τις επεμβάσεις προκαλώντας, όπως υποστήριξε, εκτεταμένη αλλοίωση του φυσικού τοπίου.

Ο Δημαρχεύων Πάφου είχε καλέσει τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν στην πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας, ακόμη και με κατάσχεση των μηχανημάτων όπου αυτό προβλέπεται, καθώς και με την παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον της Δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η ίση εφαρμογή του νόμου αποτελούν αδιαπραγμάτευτες υποχρεώσεις.