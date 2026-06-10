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«Μπλοκαρίστηκαν δεκάδες αυτοκίνητα»: Τι υποστηρίζει ο άνδρας που αφαίρεσε τα πασσαλάκια στη Λεμεσό (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Όπως ανέφερε, δύο οχήματα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να αποκλειστεί σχεδόν ολόκληρος ο δρόμος. Σύμφωνα με τον ίδιο, βρισκόταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων όταν άκουσε συνεχόμενες κόρνες και αντιλήφθηκε ότι είχε δημιουργηθεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Τη δική του εκδοχή για το περιστατικό με την αφαίρεση των πασσάλων στην οδό Θέκλας Λυσιώτου στη Λεμεσό δίνει ο άνδρας που καταγράφηκε σε βίντεο να τα απομακρύνει από το οδόστρωμα, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

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Μιλώντας στον «Π», υποστήριξε ότι η ενέργειά του δεν έγινε από πρόθεση πρόκλησης ζημιάς, αλλά λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που δημιουργήθηκε μετά από τροχαίο ατύχημα στην περιοχή.

Όπως ανέφερε, δύο οχήματα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να αποκλειστεί σχεδόν ολόκληρος ο δρόμος. Σύμφωνα με τον ίδιο, βρισκόταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων όταν άκουσε συνεχόμενες κόρνες και αντιλήφθηκε ότι είχε δημιουργηθεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα.

«Όταν πλησίασα είδα το ατύχημα και αρκετά αυτοκίνητα να προσπαθούν να περάσουν από τη λωρίδα των ποδηλάτων για να συνεχίσουν την πορεία τους», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι παρέμεινε στο σημείο βοηθώντας τους οδηγούς να κινηθούν με ασφάλεια, καθώς στην περιοχή υπάρχουν σιδερένια πασσαλάκια τα οποία, όπως είπε, δυσκόλευαν τους ελιγμούς των οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας, όπως ισχυρίζεται, διαπίστωσε ότι ορισμένα από τα πασσαλάκια ήταν στερεωμένα με ειδικά κλιπ και μπορούσαν να αφαιρεθούν σχετικά εύκολα.

«Είδα ότι είχαν μπλοκαριστεί δεκάδες αυτοκίνητα και πήρα την απόφαση να αφαιρέσω τα πασσαλάκια ώστε να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος για να περάσουν τα οχήματα», ανέφερε.

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