Βαρκελώνη: Εγκαινιάστηκε ο εμβληματικός Πύργος του Ιησού στη Σαγράδα Φαμίλια από τον Πάπα Λέων, παρουσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Τον νεότερο από τους πανύψηλους γεωμετρικούς πυργίσκους της Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης - τον πύργο του Ιησού Χριστού - εγκαινίασε την Τετάρτη ο Πάπας Λέων, σε μία τελετή στην οποία παρευρέθηκε και ο Προέδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε μια λειτουργία στην τεράστια, φωτεινή εκκλησία, την οποία ο Πάπας Λέων χαρακτήρισε «αρχιτεκτονικό αριστούργημα», ο ποντίφικας ευλόγησε τον Πύργο του Ιησού Χριστού, ύψους 172,5 μέτρων, που στεφανώνεται με έναν πενταόροφο κεραμικό σταυρό ορατό σε όλη την καταλανική πρωτεύουσα.

Η τελετή, στην οποία παρευρέθηκε και ο Προέδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του κράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν πρόσκλησης της Κυβέρνησης της Ισπανίας, πραγματοποιήθηκε στην 100ή επέτειο από τον θάνατο του αρχιτέκτονα και οραματιστή του Ναού, Αντόνι Γκαουντί.

Ο Πάπας, δήλωσε στο κήρυγμά του στη Λειτουργία, στην οποία παρευρέθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του Βασιλιά Φελίπε της Ισπανίας, της Βασίλισσας Λετίθια και του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσες, ότι οι Χριστιανοί «δεν μπορούν να πιστεύουν στον Ιησού και να προωθούν τον πόλεμο».

Ο Λέων είπε ότι το γεγονός ότι η βασιλική δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη δεν αμαυρώνει την ομορφιά της, αλλά μάλλον χρησιμεύει για να υπενθυμίσει στους πιστούς «ότι η χριστιανική ζωή είναι πάντα ένα ταξίδι».

Πέρυσι, 4,9 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν την εκκλησία, ένα νέο ρεκόρ, με τα εισιτήρια εισόδου να χρηματοδοτούν την συνεχιζόμενη κατασκευή της. Ο πανύψηλος κεντρικός πύργος του Ιησού Χριστού της Σαγράδα Φαμίλια ολοκληρώθηκε μόλις τον Φεβρουάριο, φέρνοντας τη βασιλική στο μέγιστο ύψος των 172,5 μέτρων.

Η κορυφή σκόπιμα υπολείπεται των 177 μέτρων του λόφου Μοντζουίκ της Βαρκελώνης - μια πράξη θρησκευτικού σεβασμού από τον Γκαουντί, ο οποίος πίστευε ότι ο λόφος ήταν έργο του Θεού.

Την Πέμπτη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα επισκεφθεί την έκθεση «Picasso and Cyprus: Encounters with the Ceramics of the Mediterranean» στο Μουσείο Πικάσο, η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ