ΕΔΕΚ: Στις 5 Σεπτεμβρίου η εκλογή νέου Προέδρου – Επικυρώθηκαν οι διαδικασίες από την Κεντρική Επιτροπή

Η Κεντρική Επιτροπή της ΕΔΕΚ, κατά τη συνεδρίασή της την Πέμπτη, επικύρωσε τις προτάσεις του Πολιτικού Γραφείου για τις διαδικασίες αναπλήρωσης της θέσης του Προέδρου, σύμφωνα με το Καταστατικό του κόμματος.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος, επικυρώθηκε επίσης η πρόταση για την 5η Σεπτεμβρίου 2026 ως η ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας εκλογής του Προέδρου.

Το Πολιτικό Γραφείο και η Κεντρική Επιτροπή της ΕΔΕΚ έχουν δρομολογήσει την υλοποίηση όλων των διαδικασιών που απορρέουν από το Καταστατικό, καταλήγει η ανακοίνωση.