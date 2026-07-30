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Το Ιράν ζήτησε από τη Λευκωσία να μην επιτρέψει τη χρήση των ξένων στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο κατά της Τεχεράνης – Οι διαβεβαιώσεις Κόμπου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Αραγτσί προς Κόμπο: Να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις στην Κύπρο κατά του Ιράν – Τι απάντησε η Λευκωσία

Η Τεχεράνη κάλεσε τη Λευκωσία να διασφαλίσει ότι οι ξένες στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

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Το θέμα τέθηκε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Πέμπτη ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κόμπο, στο πλαίσιο συζήτησης για τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Κατά τους Times Of Israel, ο κ. Αραγτσί ζήτησε από την Κυπριακή Δημοκρατία να μην επιτρέψει τη χρήση των ξένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο νησί ως βάσεων για εχθρικές ενέργειες κατά του Ιράν.

Από την πλευρά του, ο κ. Κόμπος, επανέλαβε τη δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Λευκωσία βρίσκεται σε επαφή με το Ηνωμένο Βασίλειο και έχει λάβει διαβεβαιώσεις πως οι βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιχειρήσεις εναντίον οποιασδήποτε χώρας, περιλαμβανομένου του Ιράν.

Διπλωματική πηγή στη Λευκωσία περιορίστηκε να δηλώσει στο ΚΥΠΕ ότι η επικοινωνία μεταξύ των δύο ΥΠΕΞ είναι πολύ συχνή.

Πάντοτε μεταφέρεται, πρόσθεσε, η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το διεθνές δίκαιο, για το καθεστώς των βάσεων και για τον αποκλειστικά ανθρωπιστικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Υπέδειξε παράλληλα ότι η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει διατυπωθεί δημόσια και ότι δεν έχει αλλάξει η πολιτική τους.

Η Κύπρος κατέληξε, αναδεικνύει την κρίσιμη σημασία της επιδίωξης διαλόγου, διπλωματίας και την αναγκαιότητα για αποκλιμάκωση της έντασης.

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