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Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας Πάφου: 31 καταγγελίες και 23 ηλεκτρικά πατίνια κατακρατήθηκαν

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Συντονισμένη επιχείρηση για πάταξη της παράνομης χρήσης Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (Σ.Π.Κ.) πραγματοποίησαν σήμερα μέλη της Τροχαίας Πάφου σε ολόκληρη την πόλη, υπό την επίβλεψη του επικεφαλής της επιχείρησης, Υπεύθυνου Τροχαίας Πάφου, Υπαστυνόμου Α. Τσαππή.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων προέκυψαν συνολικά 31 καταγγελίες, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατακράτηση 23 Σ.Π.Κ., στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι τρεις από τις καταγγελίες αφορούσαν ιδιοκτήτες υποστατικών ενοικίασης Σ.Π.Κ., οι οποίοι φέρονται να λειτουργούσαν χωρίς την απαιτούμενη άδεια από τον Δήμο Πάφου.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ενοικίαζαν και επέτρεπαν τη χρήση των Σ.Π.Κ. από ανήλικα πρόσωπα, κατά παράβαση της νομοθεσίας.

Η Τροχαία Πάφου διαμηνύει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την προστασία των πολιτών και την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης των Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας.

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