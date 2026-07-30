Ανώτατο Συνταγματικό: Άκυρη η κήρυξη αλλοδαπού ως απαγορευμένου μετανάστη χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ορθή την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου που ακύρωσε προηγούμενη απόφαση κήρυξης αλλοδαπού ως απαγορευμένου μετανάστη.

Πρόκειται για υπόθεση Αίτησης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στην Έφεση κατά απόφασης Διοικητικού Δικαστηρίου μεταξύ του S.S. (Εφεσείοντος) και Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω Τμήματος Μετανάστευσης του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Εφεσίβλητης και aναφορικά με την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου στην Έφεση κατά απόφασης Διοικητικού Δικαστηρίου.

Βασικό νομικό ζήτημα αποτελούσε η ερμηνεία διατάξεων του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, και των περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμών, (Κ.2, 2Α και 19), ως έχει τροποποιηθεί.

Είναι δυνάμει του ως άνω νομικού πλαισίου που ο Εφεσείων (νυν Ενδιαφερόμενο Μέρος) είχε κηρυχθεί από την Εφεσίβλητη Δημοκρατία (νυν Αιτήτρια) απαγορευμένος μετανάστης.

Μετά από σχετική άδεια του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, σε προηγηθείσα αίτηση της Δημοκρατίας διατυπώθηκε το εξής ερώτημα:

«Κατά πόσον λειτουργός του Τμήματος Μετανάστευσης, ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος του Διευθυντή του Τμήματος Μετανάστευσης και υπογράφει εκ μέρους του, είναι νομικά αρμόδιο πρόσωπο να υπογράψει την απόφαση κήρυξης προσώπου ως απαγορευμένου μετανάστη, ασχέτως εκχώρησης εξουσίας από τον Διευθυντή του Τμήματος Μετανάστευσης, στη βάση ερμηνείας των Άρθρων 6(1)(κ), 18ΟΓ, 18ΟΔ, 18ΟΗ του Κεφ.105, καθώς και των Κανονισμών 2, 2Α και 19 της ΚΔΠ 242/72.»

Σύμφωνα με το ιστορικό, το Ενδιαφερόμενο Μέρος ως Αιτητής με την Προσφυγή του αιτήθηκε την ακύρωση της κήρυξης του ως απαγορευμένου μετανάστη καθώς και την ακύρωση διαταγμάτων κράτησης και απέλασης του που είχαν εκδοθεί εναντίον του δυνάμει του Άρθρου 14 του Νόμου (ως παρανόμως διαμένων στη Δημοκρατία), ημερ.13.9.25.

Το Διοικητικό Δικαστήριο στις 29.10.25 έκρινε νόμιμες τις επίδικες αποφάσεις και απέρριψε την Προσφυγή. Συγκεκριμένα, θεώρησε ότι ο Κ.19 των Κανονισμών επιτρέπει σε οποιονδήποτε λειτουργό μετανάστευσης να εκδώσει απόφαση επιστροφής και κήρυξης απαγορευμένου μετανάστη.

Ακολούθησε έφεση. Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης ασκήθηκε από το Ενδιαφερόμενο Μέρος η Έφεση. Αφού ακούστηκαν οι διάδικοι, το Εφετείο στις 27.2.26, ανέτρεψε την πρωτόδικη κρίση και ακύρωσε τις προσβαλλόμενες πράξεις.

Το Εφετείο ανέφερε ότι η απόφαση κήρυξης του Εφεσείοντα ως απαγορευμένου μετανάστη καθίσταται άκυρη, ως αναρμοδίως ληφθείσα, ενώ και οι συμπροσβαλλόμενες αποφάσεις απέλασης και κράτησης του συμπαρασύρονται σε ακυρότητα, αφού είναι σαφές από το λεκτικό της ενημερωτικής αυτών επιστολής ημερομηνίας 13.9.2025 προς τον Εφεσείοντα, ότι αυτές εκδόθηκαν βάσει και ως συνέπεια ("consequently") της απόφασης κήρυξης του Εφεσείοντα ως απαγορευμένου μετανάστη.

Είναι δεδομένο, αναφέρει το Ανώτατο, ότι ο Διευθυντής δύναται να εξουσιοδοτήσει άλλο πρόσωπο, το οποίο κατέχει αρμόδια θέση στην υπηρεσία του, να ασκήσει τις εξουσίες εκ μέρους του εφόσον τούτο ρητώς ο Νόμος το επιτρέπει δυνάμει του Άρθρου 4(2).

"Εφαρμόζεται βεβαίως στις περιπτώσεις αυτές το τεκμήριο της κανονικότητας, όμως αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη ύπαρξης γραπτής εξουσιοδότησης και παρουσίασής της, εφόσον η αρμοδιότητα αμφισβητείται".

Δεν προκύπτει, τονίζει, ότι θα μπορούσε Λειτουργός Μετανάστευσης να ενεργεί χωρίς εκχώρηση εξουσίας ή εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή.

"Η Δημοκρατία επικαλέστηκε τα Σχέδια Υπηρεσίας των Λειτουργών του ως άνω τμήματος για να πείσει για το αντίθετο. Δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι βάσιμο. Στην απουσία νομοθετικής πρόβλεψης δεν μπορούν να θεμελιωθούν εξουσίες ή η άσκηση τους με τέτοιο τρόπο".

Το δε σχετικό Άρθρο 4(2) του Νόμου, διέπεται ακριβώς από την ενότητα του τμήματος το οποίο δεν μπορεί να «λειτουργεί» πάντα μέσω του Διευθυντή του, αλλά παρέχει τη δυνατότητα ανάθεσης κάποιων από τις εξουσίες του σε λειτουργούς του τμήματός του. Και αυτό βεβαίως δύναται να γίνει και με γενική εξουσιοδότηση, προσθέτει.

"Με βάση την αρνητική απάντησή μας στο τεθέν ερώτημα, η απόφαση του Εφετείου παραμένει αμετάβλητη" κατέληξε το Ανώτατο.

ΚΥΠΕ