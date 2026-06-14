Απολίθωμα 500 εκατ. ετών που ήταν ξεχασμένο σε συρτάρι μουσείου αλλάζει την ιστορία της Γης

Ένα απολίθωμα ηλικίας περίπου 500 εκατομμυρίων ετών, που παρέμενε για δεκαετίες σχεδόν απαρατήρητο σε συρτάρι μουσείου, έρχεται να αμφισβητήσει μια από τις μεγαλύτερες παλαιοντολογικές θεωρίες για την εξέλιξη της ζωής στη Γη.

Η ανακάλυψη αφορά ένα νέο είδος αρθρόποδου, με την ονομασία Magnicornaspis garwoodi, το οποίο εντοπίστηκε σε συλλογές του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Σμιθσόνιαν στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό BMC Biology, το εύρημα προσφέρει σημαντικά στοιχεία για τη λεγόμενη «Φουρονγκιανή Κενή Περίοδο» (Furongian gap), ένα αινιγματικό κενό στο απολιθωμένο αρχείο της ζωής.

Οι παλαιοντολόγοι εδώ και χρόνια θεωρούσαν ότι κατά το τέλος της Κάμβριας Περιόδου, πριν από περίπου 500 εκατομμύρια χρόνια, σημειώθηκε μια μεγάλη πτώση της βιοποικιλότητας, πιθανώς εξαιτίας περιβαλλοντικών αλλαγών, ψύξης του κλίματος ή έλλειψης οξυγόνου στους αρχαίους ωκεανούς.

Ωστόσο, η νέα έρευνα προτείνει μια διαφορετική εξήγηση: ίσως το κενό αυτό να μην αντανακλά πραγματική κατάρρευση της ζωής, αλλά απλώς την έλλειψη επαρκών ανασκαφών και μελετών σε συγκεκριμένα γεωλογικά στρώματα.

Magnicornaspis garwoodi – το απολίθωμα και μια ανακατασκευή.

Thomas Turner

Ένα σπάνιο αρθρόποδο από τον Καναδά

Το απολίθωμα προέρχεται από το Κεμπέκ του Καναδά και ανήκει σε μια εξαιρετικά σπάνια ομάδα πρώιμων αρθρόποδων, συγγενικών με τους προγόνους των αραχνών και των σκορπιών.

Το νέο είδος ξεχωρίζει χάρη σε δύο μεγάλες προεξέχουσες άκανθες στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού του, χαρακτηριστικό που δεν είχε παρατηρηθεί σε άλλα συγγενικά είδη. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι άκανθες αυτές λειτουργούσαν ως αμυντικός μηχανισμός και αποδεικνύουν πως τέτοιες εξελικτικές προσαρμογές εμφανίστηκαν νωρίτερα απ’ ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα.

Ανακάλυψη μετά από 60 χρόνια

Το δείγμα είχε συλλεχθεί ήδη από το 1962 κατά τη διάρκεια γεωλογικών ερευνών κοντά στη Σεντ-Αν-ντε-λα-Ποκατιέρ του Κεμπέκ, αλλά παρέμεινε ουσιαστικά αμελέτητο για περισσότερα από 60 χρόνια.

Η περίπτωση αυτή αναδεικνύει τη σημασία των μουσειακών συλλογών, καθώς πολύτιμα επιστημονικά ευρήματα μπορεί να βρίσκονται ήδη αποθηκευμένα και να περιμένουν να επανεξεταστούν με σύγχρονες τεχνικές.

Νέα εικόνα για τη ζωή πριν από 500 εκατομμύρια χρόνια

Τα τελευταία χρόνια, παρόμοια καλά διατηρημένα απολιθώματα έχουν βρεθεί και στην Κίνα και τη Σουηδία, ενισχύοντας την άποψη ότι τα οικοσυστήματα της εποχής παρέμεναν πλούσια και πολύπλοκα.

Η νέα ανακάλυψη από το Κεμπέκ διευρύνει ακόμη περισσότερο αυτή την εικόνα, υποδηλώνοντας ότι η υποτιθέμενη «σκοτεινή περίοδος» της Κάμβριας ίσως να μην ήταν αποτέλεσμα μαζικής βιολογικής κρίσης, αλλά προϊόν των περιορισμένων περιοχών που έχουν ερευνηθεί μέχρι σήμερα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι νέα ευρήματα στο μέλλον ενδέχεται να καλύψουν ακόμη περισσότερο αυτό το μυστηριώδες κενό στην ιστορία της ζωής στη Γη.

Με πληροφορίες από cnn