Ο Τραμπ γιόρτασε σαν Ρωμαίος αυτοκράτορας τα γενέθλια του: Αγώνες ΜΜΑ σε κλουβί και αεροπορική επίδειξη (βίντεο+φώτος)

Με μια εκδήλωση που συνδύασε αθλητικό θέαμα, πατριωτικούς συμβολισμούς και έντονα πολιτικά μηνύματα, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να γιορτάσει τόσο την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και τα 80ά γενέθλιά του, μετατρέποντας τον Λευκό Οίκο σε αρένα μεικτών πολεμικών τεχνών.

Η διοργάνωση «UFC Freedom 25», η πρώτη επαγγελματική αθλητική εκδήλωση που φιλοξενήθηκε ποτέ στον Λευκό Οίκο, πραγματοποιήθηκε στον Νότιο Κήπο της προεδρικής κατοικίας, ο οποίος διαμορφώθηκε ειδικά για να φιλοξενήσει το χαρακτηριστικό οκτάγωνο κλουβί του Ultimate Fighting Championship (UFC). Περίπου 4.000 θεατές παρακολούθησαν τους αγώνες, σε μια βραδιά που συνδύασε στοιχεία εθνικής γιορτής, ψυχαγωγίας και πολιτικής προβολής.

🇺🇸 Josh Hokit gifts Trump his chain at the White House UFC event.



Respect and patriotism on full display.



Trump at the Octagon with the fighters on the White House lawn. Moments like this hit different



Writer: Oliverpic.twitter.com/y7yoagBC80 https://t.co/6OorbrUOEA — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 15, 2026

Η εκδήλωση κορυφώθηκε μέσα στο οκτάγωνο, όταν ο Τραμπ, συνοδευόμενος από την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ και μέλη της οικογένειάς του, συνεχάρη τον Τζάστιν Γκέιτζι για τη νίκη του με νοκ άουτ επί του Ιλία Τοπούρια. Η εικόνα του Αμερικανού προέδρου να εισέρχεται στο κλουβί μετά το τέλος των αγώνων αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της βραδιάς.

Αν και σημαντικό μέρος της διοργάνωσης ήταν αφιερωμένο στην τιμή των Αμερικανών στρατιωτικών και στη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς υπέρ των βετεράνων, η εκδήλωση περιλάμβανε και πληθώρα συμβολικών κινήσεων και αφιερωμάτων προς τον ίδιο τον πρόεδρο.

🇺🇸 The Thunderbirds and Blue Angels; Air Force and Navy flying together like that doesn’t happen often.



Perfect way to open this night with a great delta formation.



Trump wanted his night, and he just had it



Writers: Lucas, Oliverpic.twitter.com/PAkUriloeF https://t.co/yixfquGJu7 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 15, 2026

Αεροπορική επίδειξη, τρομπέτες και εθνικός ύμνος

Η βραδιά ξεκίνησε με έντονο τελετουργικό χαρακτήρα. Ο Τραμπ εισήλθε στον χώρο συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του UFC Ντέινα Γουάιτ, υπό τους ήχους χορωδίας τρομπετών, ενώ ακολούθησε η εκτέλεση του αμερικανικού εθνικού ύμνου από το συγκρότημα Zac Brown Band. Στον ουρανό πραγματοποιήθηκε αεροπορική επίδειξη με τη συμμετοχή 12 αεροσκαφών, ενώ πυροτεχνήματα στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας φώτισαν τον ουρανό πάνω από τον Λευκό Οίκο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης ακουγόταν το «Thunderstruck» των AC/DC, ενισχύοντας το σκηνικό υπερπαραγωγής που είχε στηθεί για την περίσταση.

President Donald Trump and UFC President Dana White's FULL entrance at The White House! 🇺🇸 #UFCWhiteHouse Stream TNT Sports on HBO Max pic.twitter.com/CLPlMZ0oG6 — UFC on TNT Sports (@ufcontnt) June 15, 2026

Όπως συμβαίνει συχνά στις εμφανίσεις του Τραμπ σε διοργανώσεις του UFC, έντονη ήταν και η παρουσία της οικογένειάς του. Στους εορτασμούς συμμετείχαν η Ιβάνκα Τραμπ, οι Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, οι σύζυγοί τους Μπετίνα και Λάρα Τραμπ, καθώς και η εγγονή του Κάι Τραμπ, οι οποίοι συνόδευσαν τον πρόεδρο τόσο στις εξέδρες όσο και κατά την παρουσία του στο οκτάγωνο.

Οι προσκεκλημένοι

Το «παρών» έδωσε επίσης μεγάλος αριθμός υψηλόβαθμων πολιτικών αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης. Μεταξύ αυτών ήταν ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρέθηκαν επίσης ο ιδρυτής της Meta Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο κωμικός Τόνι Χίντσκλιφ, ο influencer Λόγκαν Πολ και αρκετοί πρωταθλητές του UFC. Το διεθνές στοιχείο εκπροσωπήθηκε από προσωπικότητες όπως ο δεξιός πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι και ο Βρετανός πυγμάχος βαρέων βαρών Τάισον Φιούρι, ο οποίος προσήλθε φορώντας καπέλο με το σύνθημα «Trump for Prime Minister».

Πρόταση γάμου

Η διοργάνωση δεν περιορίστηκε στους αγώνες. Οι παραδοσιακές «ring girls» του UFC εμφανίστηκαν με πιο συντηρητική ενδυμασία, προσαρμοσμένη στο περιβάλλον του Λευκού Οίκου, ενώ μια από τις πιο απρόσμενες στιγμές της βραδιάς ήρθε όταν ο Βραζιλιάνος μαχητής Μαουρίσιο Ρούφι, μετά τη νίκη του επί του Μάικλ Τσάντλερ, έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του μπροστά στο κοινό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Τραμπ παρέμεινε στις θέσεις των επισήμων, παρακολουθώντας τους αγώνες πίσω από το συρματόπλεγμα του οκταγώνου. Σε ένα από τα διαλείμματα της βραδιάς, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ πλησίασε και συνομίλησε μαζί του, σε μια ακόμη εικόνα που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας.

Land of the free. Home of the brave. 🇺🇸@UFC Freedom 250 has KICKED OFF! pic.twitter.com/6YKW9UTniC — The White House (@WhiteHouse) June 15, 2026

Το πολιτικό στυλ του Τραμπ

Για πολλούς αναλυτές, το UFC στον Λευκό Οίκο λειτούργησε ως μια εύγλωττη μεταφορά του πολιτικού στυλ του Τραμπ. Η σύνδεση της εξουσίας με το μαζικό θέαμα, η προβολή ισχύος, ο πατριωτικός συμβολισμός και η προσεκτικά σκηνοθετημένη δημόσια εικόνα αποτελούν σταθερά στοιχεία της πολιτικής του παρουσίας εδώ και χρόνια.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Cornell Μάικ Φοντέιν παρομοίασε μάλιστα την εκδήλωση με μια σύγχρονη εκδοχή των ρωμαϊκών μονομαχιών, όπου το θέαμα λειτουργεί ως εργαλείο πολιτικής επιρροής και ενίσχυσης της δημοφιλίας των ηγετών. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, πρόκειται για μια πρακτική γνωστή ήδη από την αρχαιότητα: «Στην αρχαία Ρώμη θα το έλεγαν άρτος και θεάματα».

Και πράγματι, οι εικόνες από τον Λευκό Οίκο εκείνο το βράδυ έμοιαζαν να φέρνουν το Κολοσσαίο στον 21ο αιώνα – με τον Ντόναλντ Τραμπ στο επίκεντρο του θεάματος.

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