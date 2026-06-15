Η Κύπρος προωθεί τον ρόλο της ως γέφυρα επενδύσεων-τεχνολογίας στην περιοχή

Την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας, των επενδύσεων και της τεχνολογικής διασύνδεσης μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής ανέδειξε το συνέδριο EuroMED Days, το οποίο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα σε ξενοδοχείο της Λευκωσίας με την ευκαιρία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, Ειρήνης Πική, του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρος Νικόδημου Δαμιανού, και φορέων.

Κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων ήταν ότι η Μεσόγειος εισέρχεται σε μια νέα περίοδο αυξημένης στρατηγικής σημασίας, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η αναδιάταξη των εφοδιαστικών αλυσίδων, η ενεργειακή μετάβαση και η ψηφιακή οικονομία δημιουργούν νέες προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις, συνεργασίες και βιώσιμη ανάπτυξη.

Μιλώντας κατά την έναρξη των εργασιών, ο Πρόεδρος του Invest Cyprus, Ευγένιος Ευγενίου, ανέφερε ότι η Κύπρος αποτελεί διαχρονικά σημείο συνάντησης πολιτισμών, εμπορικών διαδρομών και ιδεών, υπογραμμίζοντας ότι ο ρόλος της χώρας ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Αφρικής και Ασίας αποκτά σήμερα ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Όπως σημείωσε, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθηκών, οι επενδυτές αναζητούν πλέον χώρες που προσφέρουν σταθερότητα, θεσμική αξιοπιστία και μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

Ο κ. Ευγενίου ανέφερε ότι η Κύπρος συνδυάζει την πλήρη πρόσβαση στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά με ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον και στρατηγική γεωγραφική θέση που επιτρέπει την πρόσβαση σε γειτονικές αγορές. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα έχει καταγράψει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, ενώ η τεχνολογία εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας, συνεισφέροντας περίπου 14% του ΑΕΠ.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ANIMA Investment Network, Tarak Chérif, τόνισε ότι η ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών ανάπτυξης και απασχόλησης, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Όπως ανέφερε, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς θεσμοί και οι παραδοσιακές μορφές πολυμερούς συνεργασίας δοκιμάζονται, η διατήρηση του διαλόγου και η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρόεδρος του BusinessMed, Tarek Tawfik, υποστήριξε ότι το μέλλον της περιοχής πρέπει να βασιστεί σε μια λογική κοινής παραγωγής και κοινής ευημερίας. «Να παράγουμε μαζί και να ευημερούμε μαζί», ανέφερε, λέγοντας ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών της Μεσογείου δεν μπορεί να λειτουργεί μονόπλευρα αλλά πρέπει να δημιουργεί αμοιβαία οφέλη.

Όπως σημείωσε, παρά τις σημαντικές δυνατότητες που υπάρχουν, η οικονομική ολοκλήρωση της περιοχής παραμένει κατακερματισμένη, τόσο μεταξύ Βορρά και Νότου όσο και μεταξύ των ίδιων των χωρών της Νότιας Μεσογείου. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον East Mediterranean Energy Hub, στις ενεργειακές διασυνδέσεις μεταξύ Αιγύπτου, Ελλάδας, Τυνησίας και Μαρόκου, καθώς και στις συμφωνίες κυκλικής μετανάστευσης, χαρακτηρίζοντάς τες ως παραδείγματα επιτυχημένης συνεργασίας που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για ένα πιο ολοκληρωμένο περιφερειακό οικοσύστημα ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο της Μεσογείου στο νέο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον έκανε η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, η οποία κατά τη συμμετοχή της σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης είπε ότι η περιοχή αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των εξελίξεων των τελευταίων ετών.

Όπως ανέφερε, η Κυπριακή Προεδρία επιδίωξε από την πρώτη στιγμή να αναδείξει τη Μεσόγειο ως περιοχή αυξημένης σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης, όχι μόνο σε πολιτικό αλλά και σε οικονομικό, ενεργειακό και αναπτυξιακό επίπεδο.

«Για εμάς η Μεσόγειος δεν είναι απλώς μία περιοχή ενδιαφέροντος. Είναι η πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε και δραστηριοποιούμαστε. Κατανοούμε πολύ καλά τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στην περιοχή και μπορούμε να λειτουργήσουμε ως γέφυρα κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της ευρύτερης γειτονιάς μας», ανέφερε.

Η κ. Πική σημείωσε ότι βασικός στόχος της Κυπριακής Προεδρίας ήταν να μεταφέρει τη συζήτηση από τις γενικές διακηρύξεις σε πιο απτές και μετρήσιμες πρωτοβουλίες συνεργασίας. Όπως εξήγησε, η φιλοσοφία της Προεδρίας συνοψίζεται στην ανάγκη οικοδόμησης μιας Ευρώπης στρατηγικά αυτόνομης αλλά ταυτόχρονα ανοικτής στον κόσμο, μέσα από σχέσεις συνεργασίας και κοινής αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων.

«Ζούμε σε έναν κόσμο όλο και πιο αλληλοσυνδεδεμένο. Καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μεγαλύτερη κοινή ικανότητα δράσης, περισσότερη συνεργασία και κοινές επενδύσεις που θα δημιουργούν πραγματική προστιθέμενη αξία για όλους», ανέφερε.

Η Υφυπουργός προσδιόρισε τέσσερις βασικούς τομείς στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθούν οι μελλοντικές επενδύσεις και οι πολιτικές συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Πρώτος τομέας είναι η ενέργεια, με έμφαση στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας και τις υποδομές που θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Δεύτερος τομέας είναι η ψηφιακή συνδεσιμότητα και οι τεχνολογικές υποδομές, οι οποίες, όπως είπε, αποτελούν πλέον βασικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

Τρίτος τομέας είναι οι μεταφορές, τα logistics και οι νέοι εμπορικοί διάδρομοι που αναπτύσσονται μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Ασίας.

Τέταρτος και εξίσου σημαντικός τομέας είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, συνέχισε. Όπως είπε, η παγκόσμια μάχη για την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου εντείνεται και η Μεσόγειος διαθέτει σημαντικές δυνατότητες να εξελιχθεί σε κέντρο προσέλκυσης εξειδικευμένων επαγγελματιών, ερευνητών και επιχειρηματιών.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του World Investment Conference, Δρ James X. Zhan, ανέλυσε τη μετάβαση από τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας σε περιφερειακά παραγωγικά οικοσυστήματα. Όπως εξήγησε, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι απαιτήσεις βιωσιμότητας και οι τεχνολογικές αλλαγές οδηγούν σε μικρότερες και περισσότερο περιφερειακές αλυσίδες παραγωγής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, διαμορφώνεται σταδιακά ένα νέο «τριπολικό» οικονομικό μοντέλο, με τρεις μεγάλες περιφερειακές ζώνες: την Ασία με επίκεντρο την Κίνα, την αμερικανική ήπειρο με επίκεντρο τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ευρύτερη ευρωπαϊκή και μεσογειακή περιοχή. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Μεσόγειος αποκτά αυξημένη σημασία ως περιφερειακός κόμβος παραγωγής, επενδύσεων και εμπορίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η τοποθέτηση του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρος Νικόδημου Δαμιανού, ο οποίος επικεντρώθηκε στην έννοια της τεχνολογικής κυριαρχίας και στον ρόλο των ψηφιακών υποδομών στη νέα παγκόσμια οικονομία.

Όπως ανέφερε, η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από παρόχους εκτός ΕΕ για κρίσιμες ψηφιακές τεχνολογίες, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής αυτονομίας σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το cloud computing, οι ημιαγωγοί, τα κέντρα δεδομένων και οι υποδομές συνδεσιμότητας.

Ο κ. Δαμιανού είπε ότι η τεχνολογική κυριαρχία δεν σημαίνει απομόνωση, αλλά ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων συνεργασιών. Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτήρισε τη Μεσόγειο ως κρίσιμο χώρο ψηφιακής συνδεσιμότητας και στρατηγικής συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος μπορεί να λειτουργήσει ως αξιόπιστη ψηφιακή πύλη μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

O Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, ανέδειξε τον ρόλο των πόλεων ως βασικών πυλώνων ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων. Όπως σημείωσε, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και της οικονομικής δραστηριότητας συγκεντρώνεται στις πόλεις, γεγονός που τις καθιστά κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής.

Ο κ. Προύντζος υποστήριξε ότι μικρότερες πόλεις όπως η Λευκωσία μπορούν να λειτουργήσουν ως ιδανικά «εργαστήρια δοκιμών» για νέες τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις σε τομείς όπως η ενέργεια, το νερό, η κινητικότητα, τα δεδομένα και τα logistics, πριν αυτές επεκταθούν σε μεγαλύτερες αγορές. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων για μικρότερης κλίμακας έργα υποδομών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ευρωπαϊκών πόλεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ