Η Χεζμπολάχ χαιρετίζει το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν

Η Χεζμπολάχ χαιρέτισε τη Δευτέρα το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ευχαριστώντας την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη συνολική συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή του, το φιλοϊρανικό λιβανικό κίνημα ανέφερε ότι είναι «βαθιά ευγνώμον» στον σύμμαχό του για τη «σταθερή του στάση στο πλευρό του Λιβάνου, του λαού του και της αντίστασής του, καθώς και για την επιμονή του ο Λίβανος να είναι συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε συμφωνία που οδηγεί σε κατάπαυση του πυρός».

Μετά την ανακοίνωση Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για συμφωνία, η Χεζμπολάχ, που βρίσκεται σε πόλεμο με το Ισραήλ από τις 2 Μαρτίου, σταμάτησε τη Δευτέρα τις επιθέσεις της προς το Ισραήλ.

Ωστόσο, προειδοποίησε το Ισραήλ ότι δεν θα δεχθεί καμία επίθεση που παραβιάζει την κυριαρχία του Λιβάνου ή στοχεύει τον λαό του.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ