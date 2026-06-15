Το EvZeen.com γιορτάζει τα 7α του γενέθλια και προσφέρει επιπλέον εκπτώσεις και δώρα!

Το αγαπημένο σας ηλεκτρονικό κατάστημα EvZeen.com γιορτάζει 7 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην κυπριακή αγορά! Από την έναρξη λειτουργίας του τον Ιούνιο του 2019, το EvZeen.com έχει καθιερωθεί ως ένας αξιόπιστος online προορισμός, προσφέροντας στον καταναλωτή τη δυνατότητα διαδικτυακών αγορών από μια ευρεία γκάμα καινοτόμων και ποιοτικών προϊόντων φροντίδας υγείας, ευεξίας και ομορφιάς!

Με αφορμή αυτό το σημαντικό ορόσημο και ως ένδειξη εκτίμησης προς το καταναλωτικό κοινό για τη διαχρονική του εμπιστοσύνη και υποστήριξη, το EvZeen.com προσφέρει από τις 15 Ιουνίου μέχρι και τις 6 Ιουλίου επιπλέον έκπτωση 12% σε όλα τα προϊόντα (ισχύουν Όροι & Εξαιρέσεις)! Με την εισαγωγή του εκπτωτικού κωδικού BD7 κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας, ο πελάτης επωφελείται με 12% επιπλέον έκπτωση πάνω στις ήδη μειωμένες τιμές και μεγάλες προσφορές! Παραγγέλλοντας έγκαιρα έχετε τώρα τη δυνατότητα να εξοικονομήσετε μέχρι και 45%! Όλες οι παραγγελίες, ανεξαρτήτως αξίας, αποστέλλονται με Δωρεάν Delivery σε όλη την Κύπρο!

Επιπλέον, όλοι οι υφιστάμενοι και νέοι συνδρομητές του EvZeen.com που θα πραγματοποιήσουν έστω και μία παραγγελία από τις 15 Ιουνίου μέχρι και τις 6 Ιουλίου, θα συμμετέχουν αυτόματα σε κλήρωση. 7 τυχεροί νικητές θα κερδίσουν από μία δωροκάρτα αξίας €30 για αγορές στο EvZeen.com. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 10 Ιουλίου 2026 μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης της ιστοσελίδας ενώ θα ενημερωθούν και τηλεφωνικώς. Οι δωροκάρτες θα αποσταλούν στον κάθε νικητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η συνεχώς εμπλουτιζόμενη γκάμα προϊόντων του EvZeen.com καλύπτει τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή και περιλαμβάνει επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, ομορφιάς, συμπληρωμάτων διατροφής, στοματικής υγιεινής, βρεφικής και παιδικής διατροφής, ειδικής διατροφής για ιατρικούς σκοπούς, κτλ. Μέχρι τις 6 Ιουλίου, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν αγαπημένα brands όπως Frezyderm, Almiron, HiPP, Milupa, Vitabiotics, Ortis, GUM, Weleda και πολλά άλλα, σε ακόμη χαμηλότερες τιμές!

Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα προσφέρονται χρήσιμες πληροφορίες για τη σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και συμβουλές υγείας μέσω ενημερωτικών άρθρων και βίντεο. Το EvZeen.com ανταμείβει τους συνδρομητές του μέσω διαχρονικών προγραμμάτων επιβράβευσης: με τη δημιουργία λογαριασμού παρέχεται επιπλέον έκπτωση 12% στην πρώτη παραγγελία, ενώ κάθε αγορά συγκεντρώνει βαθμούς επιβράβευσης (Euro Rewards) οι οποίοι μπορούν να μετατραπούν σε κουπόνια! Επιπλέον, με την εγγραφή στο newsletter οι συνδρομητές λαμβάνουν άμεσα κουπόνι αξίας €3, ενώ μέσω του προγράμματος «Συστήστε έναν Φίλο» μπορούν να εξασφαλίσουν απεριόριστα κουπόνια για δωρεάν αγορές!

Στο EvZeen.com, η ποιότητα, η ασφάλεια και η αυθεντικότητα αποτελούν σταθερές προτεραιότητες. Όλα τα προϊόντα φυλάσσονται και διαχειρίζονται σε πιστοποιημένες αποθήκες που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας.

Η ομάδα του EvZeen.com παραμένει αφοσιωμένη στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη, με στόχο κάθε αγοραστική εμπειρία να είναι απλή, ευχάριστη και αξιόπιστη! Ταυτόχρονα, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της στους χιλιάδες πελάτες που στηρίζουν και εμπιστεύονται το EvZeen.com όλα αυτά τα χρόνια, συμβάλλοντας στη συνεχή του προσπάθεια για ανάπτυξη!

Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση ή περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο του EvZeen.com στο 77778200, ή να ακολουθήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα στα social media.

Facebook: https://www.facebook.com/evzeeneshop/

Instagram: https://www.instagram.com/evzeencom/