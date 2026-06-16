Ο Τραμπ εξετάζει «εκκαθαρίσεις» στην κυβέρνηση λόγω διαφωνίας για τη συμφωνία με Ιράν – Το παρασκήνιο και τα ονόματα στη μαύρη λίστα

Την απομάκρυνση υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κυβέρνησής του φέρεται να εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι είχαν ταχθεί κατά της συμφωνίας με το Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Israel Hayom. Ανάμεσα στα ονόματα που αναφέρονται είναι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ.

Αμερικανική πηγή που μίλησε στην ισραηλινή εφημερίδα ανέφερε ότι η εσωτερική διαμάχη γύρω από τη συμφωνία έχει πλέον κριθεί και ότι όσοι βρέθηκαν απέναντι στην επιλογή του προέδρου ενδέχεται να πληρώσουν προσωπικό πολιτικό κόστος. Το μήνυμα που μεταδίδεται από το παρασκήνιο του Λευκού Οίκου είναι πως η υπόθεση του Ιράν δεν αποτελεί πλέον ανοιχτή συζήτηση, αλλά ειλημμένη απόφαση.

Αντίθετα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φαίνεται, προς το παρόν, να αποφεύγει τον κίνδυνο. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Ρούμπιο κινήθηκε προσεκτικά, αποφεύγοντας να ασκήσει δημόσια κριτική στη συμφωνία, ενώ εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική πολιτική απήχηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της ρεπουμπλικανικής βάσης.

Το Israel Hayom περιγράφει έντονο παρασκήνιο στο εσωτερικό της αμερικανικής διοίκησης, με διαφορετικά κέντρα ισχύος να συγκρούονται για τη γραμμή έναντι της Τεχεράνης. Από τη μία πλευρά, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι χειρίζονται τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, φέρονται να υποστήριξαν την προώθηση συμφωνίας με το ιρανικό καθεστώς. Το σκεπτικό τους, σύμφωνα με το δημοσίευμα, βασίζεται στην εκτίμηση ότι το καθεστώς της Τεχεράνης δεν πρόκειται να καταρρεύσει σύντομα, αλλά και στις πιέσεις χωρών του Κόλπου, με προεξάρχον το Κατάρ.

Στην αντίθετη πλευρά φέρονται να βρέθηκαν ο Πιτ Χέγκσεθ, ο Μάρκο Ρούμπιο και στελέχη του Πενταγώνου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη αποδίδει και ότι η ενίσχυσή της θα μπορούσε είτε να οδηγήσει το Ιράν σε υποχώρηση είτε να επιταχύνει την αποδυνάμωση του καθεστώτος.

Καθοριστική, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ήταν σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει με το μνημόνιο κατανόησης. Η μόνη ουσιαστική επιφύλαξη που φαίνεται να διαφοροποίησε ελαφρώς τους όρους ήταν εκείνη του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος φέρεται να προειδοποίησε ότι η άρση των κυρώσεων θα ήταν δύσκολο να αναστραφεί. Παρά ταύτα, σύμφωνα με το Israel Hayom, οι κυρώσεις αναμένεται να αρθούν τουλάχιστον εν μέρει μετά το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Το δημοσίευμα σημειώνει ακόμη ότι ο Τραμπ υιοθέτησε τη γραμμή των απεσταλμένων του και στο ζήτημα του Ισραήλ. Παρότι ο Τζέι Ντι Βανς φέρεται να διαβεβαίωνε σε ενημερώσεις στον Λευκό Οίκο ότι το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα θα διατηρηθεί, το Israel Hayom υποστηρίζει ότι κάθε φορά που το Ισραήλ προχωρούσε σε στρατιωτικές ενέργειες, είτε στον Λίβανο είτε στο Ιράν, ο αντιπρόεδρος ζητούσε από τον Τραμπ να συγκρατήσει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να τορπιλίσει την υπό διαμόρφωση συμφωνία.