Μιλάτοβιτς: «Το Μαυροβούνιο είναι έτοιμο να γίνει το 28ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Την ετοιμότητα του Μαυροβουνίου να αναλάβει τις ευθύνες ενός κράτους μέλους της ΕΕ τόνισε ο Πρόεδρος της χώρας, Γιάκοβ Μιλάτοβιτς, προσφωνόντας την Τρίτη, την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΚ, καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο Μιλάτοβιτς, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, δήλωσε ότι «αυτή είναι η στιγμή της διεύρυνσης της Ευρώπης και το Μαυροβούνιο πρωτοστατεί». Η διεύρυνση, σημείωσε, «δεν είναι πράξη φιλανθρωπίας, είναι μια επένδυση σε μια ισχυρότερη, ασφαλέστερη και πιο ευημερούσα Ευρώπη».

Απευθυνόμενος στους Ευρωβουλευτές, ο Πρόεδρος Μιλάτοβιτς δήλωσε ότι βρισκόμαστε σε μια ιστορική στιγμή, όχι μόνο για το Μαυροβούνιο αλλά και για την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ. Προέτρεψε την ΕΕ να αποδείξει ότι οι μεταρρυθμίσεις, η δημοκρατική ανάπτυξη και η στρατηγική συνέπεια έχουν τη θέση που τους αξίζει στο ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Ο κ. Μιλάτοβιτς διαβεβαίωσε τους Ευρωβουλευτές ότι το Μαυροβούνιο είναι έτοιμο να συμβάλει στις ευρωπαϊκές πολιτικές, να «συνδέσει το μέλλον του με το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον» και να γίνει το 28ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τονίζοντας το άνοιγμα και των 33 κεφαλαίων διαπραγμάτευσης από το Μαυροβούνιο και το προσωρινό κλείσιμο 16 και σημειώνοντας ότι το Συμβούλιο έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες για το σχέδιο της συνθήκης προσχώρησης, ο Γιάκοβ Μιλάτοβιτς αναγνώρισε ότι «υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει». Ανέφερε ως παραδείγματα το κράτος δικαίου, τους ανεξάρτητους θεσμούς και μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.

Ανατρέχοντας στην ανεξαρτησία του Μαυροβουνίου το 2006, ο Πρόεδρος της χώρας δήλωσε ότι η χώρα έκανε την επιλογή να οικοδομήσει ένα «ευρωπαϊκό, δημοκρατικό, πολιτικό και ανοιχτό Μαυροβούνιο», προσθέτοντας ότι η ευρωπαϊκή πορεία δεν ήταν ποτέ αποκλειστικά στόχος εξωτερικής πολιτικής, αλλά μάλλον «μια σταθερή βάση αξιών».

Αναγνωρίζοντας ότι υπήρξαν «οπισθοδρομήσεις» και περίοδοι κατά τις οποίες «οι μεταρρυθμίσεις χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο από ό,τι περίμεναν οι πολίτες μας και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας», ο κ. Μιλάτοβιτς τόνισε ότι η ευρωπαϊκή ιδέα παρέμεινε ισχυρή επειδή οι πολίτες την έχουν αναγνωρίσει ως την πορεία προς ένα καλύτερο μέλλον.

ΚΥΠΕ