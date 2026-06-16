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| Υγεία

Επείγουσα έκκληση για αιμοδοσία για νεαρή μητέρα που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από τοκετό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στα τηλέφωνα 22 809075 και 22 309222, ενώ έχει ενεργοποιηθεί και η υπηρεσία αποστολής μηνύματος STOP SMS στον αριθμό 99092587.

Επείγουσα έκκληση προς το κοινό για αιμοδοσία απευθύνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες νεαρής μητέρας, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από τοκετό και χρειάζεται αίμα.

Οι πολίτες που μπορούν να προσφέρουν αίμα καλούνται να προσέλθουν άμεσα στους Σταθμούς Αιμοδοσίας Γερίου και Έγκωμης, οι οποίοι θα λειτουργούν μέχρι τις 8:00 το βράδυ.

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στα τηλέφωνα 22 809075 και 22 309222, ενώ έχει ενεργοποιηθεί και η υπηρεσία αποστολής μηνύματος STOP SMS στον αριθμό 99092587.

Οι αρμόδιοι απευθύνουν θερμή έκκληση για άμεση ανταπόκριση, καθώς η ανάγκη για αίμα είναι ιδιαίτερα επείγουσα.

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