Ντε Νίρο, Μπέτι Μίντλερ και Τζέιν Φόντα κατά Τραμπ στη Νέα Υόρκη: «Ερχόμαστε για τον κ@λο του»

Μια βραδιά με έντονο πολιτικό χαρακτήρα και σκληρή κριτική προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, με τη συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων του Χόλιγουντ και του ακτιβιστικού χώρου.

Στην εκδήλωση «Rise Up, Sing Out: A Concert for the First Amendment», που ήταν αφιερωμένη στην ελευθερία της έκφρασης και την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζέιν Φόντα, Μπέτι Μίντλερ, Πάτι Σμιθ, Τζούλια Ρόμπερτς και Λίλι Γκλάντστοουν.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «ρατσιστή, μισογύνη και ξενοφοβικό τύραννο», ενώ προκάλεσε τις επευφημίες του κοινού όταν απάντησε με οργισμένο τρόπο σε πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου.

Από την πλευρά της, η Τζέιν Φόντα κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι επιχειρεί να περιορίσει θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα και να ασκήσει πιέσεις στον χώρο του πολιτισμού και της τέχνης. Η ίδια συνέδεσε τη σημερινή πολιτική κατάσταση με την περίοδο των διώξεων κατά καλλιτεχνών και διανοουμένων στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1950.

Η Μπέτι Μίντλερ έδωσε επίσης πολιτικό τόνο στην εκδήλωση, ερμηνεύοντας αντιφασιστικά τραγούδια και στέλνοντας αιχμηρά μηνύματα κατά του Τραμπ ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκαν ακόμη ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, των μεταναστών και των ιθαγενών πληθυσμών των ΗΠΑ, ενώ οι διοργανωτές κάλεσαν τους πολίτες να περάσουν από τη διαμαρτυρία στη δράση.

«Τραγουδήσαμε. Τώρα είναι ώρα να σηκωθούμε», ήταν το μήνυμα με το οποίο η Τζέιν Φόντα έκλεισε τη βραδιά, καλώντας σε μεγαλύτερη πολιτική κινητοποίηση απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.