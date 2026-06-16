Υφυπουργός Εξωτερικών Ιράν: Ελεύθερα ξανά τα λιμάνια μας μετά από δύο μήνες αμερικανικού αποκλεισμού

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Στην Ελβετία η ιστορική υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν – Στο ορεινό θέρετρο Μπιούργκενστοκ την Παρασκευή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Πακιστάν και Κατάρ πρότειναν το ελβετικό θέρετρο για την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ θα διεξαχθεί στην Ελβετία, σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Μπιούργκενστοκ, ενός ορεινού θερέτρου που έχει θέα στη λίμνη Λουκέρνη, ανέφερε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών.

"Επί του παρόντος, η υπογραφή αυτή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μπιούργκενστοκ", ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο το υπουργείο, προσθέτοντας ότι η τοποθεσία αυτή, που βρίσκεται στο κέντρο της Ελβετίας, είναι δύσκολα προσβάσιμη και ως εκ τούτου αρκετά ασφαλής, "προτάθηκε από τους Πακιστανούς και τους Καταριανούς διαμεσολαβητές όπως και από τις ΗΠΑ και το Ιράν".

ΑΠΕ - ΜΠΕ

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