Ανησυχία στο Ισραήλ από δηλώσεις Τραμπ για Ιράν

Ανησυχία προκαλούν στο Ισραήλ δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ, Τραμπ ότι το Ιράν θα μπορούσε να διατηρήσει μέρος του βαλλιστικού του οπλοστασίου, την ώρα έχει υπογραφεί και τίθεται σε εφαρμογή το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι, εφόσον άλλες χώρες της περιοχής διαθέτουν βαλλιστικούς πυραύλους, θα ήταν «κάπως άδικο» να απαγορευθεί πλήρως και στο Ιράν να έχει αντίστοιχα συστήματα.

«Εάν η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ έχουν, τότε, σε αναλογικό επίπεδο, νομίζω ότι είναι εντάξει να έχει και το Ιράν», είπε. Υποβάθμισε παράλληλα τη βαλλιστική απειλή σε σύγκριση με τα πυρηνικά όπλα, υποστηρίζοντας ότι οι πύραυλοι μπορούν να πλήξουν μια περιορισμένη περιοχή, αλλά δεν μπορούν να «ανατινάξουν τον πλανήτη».

Την ίδια ώρα, πάντως, ο Τραμπ διατήρησε ανοιχτή τη στρατιωτική επιλογή. Προειδοποίησε ότι, εάν οι συνομιλίες αποτύχουν ή το Ιράν παραβιάσει τις δεσμεύσεις του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν «στη ρίψη βομβών». Σε ξεχωριστή δήλωση είπε ότι «όλη η κόλαση θα πέσει» πάνω στο Ιράν, εάν επιχειρήσει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Για το Ισραήλ, ωστόσο, η διάκριση ανάμεσα στην πυρηνική και τη βαλλιστική απειλή δεν είναι τόσο καθαρή. Οι ιρανικοί πύραυλοι έχουν ήδη πλήξει ισραηλινές πόλεις, προκαλώντας νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές. Η δυνατότητα της Τεχεράνης να ανασυγκροτήσει το οπλοστάσιό της θεωρείται στην Ιερουσαλήμ μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες της συμφωνίας.

Αντιδράσεις στο Ισραήλ

Ο ισραηλινός Τύπος υπογραμμίζει ότι, παρά την παύση των εχθροπραξιών, η βαλλιστική απειλή παραμένει. Το Κανάλι 11 πρόβαλε στην ιστοσελίδα του τη δήλωση Τραμπ με τον τίτλο «Το Ιράν πρέπει να έχει βαλλιστικούς πυραύλους, αφού έχουν και άλλοι».

Ο Ρόνεν Μπέργκμαν, ανώτερος στρατιωτικός και πολιτικός αναλυτής της Yedioth Ahronoth και των New York Times, έκανε λόγο για βαθύ χάσμα μεταξύ Ιερουσαλήμ και Ουάσιγκτον, γράφοντας ότι η πίεση του Τραμπ ώθησε τη συμφωνία προς τα εμπρός και άφησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Βενιαμίν Νετανιάχου, σε εξαιρετικά δυσχερή θέση.

Το N12 σημειώνει ότι ο Νετανιάχου δεν απάντησε στα κρίσιμα ερωτήματα για τους στόχους του πολέμου, επικαλούμενο εκτίμηση της CIA ότι το Ιράν έχει ήδη αποκαταστήσει περίπου το 70% των πυραυλικών του δυνατοτήτων.

Η Israel Hayom προειδοποιεί ότι η αμερικανική υποχώρηση στο ζήτημα των πυραύλων μπορεί να ακυρώσει σημαντικό μέρος των στρατιωτικών κερδών του Ισραήλ και να διοχετεύσει νέα κεφάλαια προς τη Χεζμπολάχ.

Το Walla εκτιμά ότι η συμφωνία μπορεί να καθυστερεί προσωρινά το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά δεν ανακόπτει ούτε την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων ούτε τη χρηματοδότηση των περιφερειακών συμμάχων της Τεχεράνης.

Η Haaretz παρουσιάζει τη συμφωνία ως ακόμη μία ένδειξη ότι ο Τραμπ αποτελεί ασταθές στρατηγικό στήριγμα, με περιορισμούς ενδεχομένως ασθενέστερους ακόμη και από εκείνους της συμφωνίας του 2015.

Η Jerusalem Post επισημαίνει ότι η ισραηλινή εκστρατεία κατέστρεψε σημαντικές ιρανικές δυνατότητες, όχι όμως το σύνολό τους, και θέτει ως κεντρικό ερώτημα εάν η συμφωνία θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να ανασυγκροτηθεί.

Ο γνωστός σχολιαστής Μπεν Κάσπιτ γράφει στο Walla ότι ένα ιρανικό οπλοστάσιο χιλιάδων βαλλιστικών πυραύλων αποτελεί στρατηγική απειλή αντίστοιχου βάρους με την πυρηνική και όχι δευτερεύον ζήτημα, όπως υπονοεί η διάκριση του Τραμπ.

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

Ο Γκάντι Άιζενκοτ χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «το οικτρό αποτέλεσμα μιας αποτυχημένης Κυβέρνησης» και είπε ότι υπάρχει «τεράστιο χάσμα» ανάμεσα στις υποσχέσεις του Νετανιάχου για «απόλυτη νίκη» και στο τελικό αποτέλεσμα.

Είπε, ακόμη, ότι οι Ισραηλινοί πληροφορούνται κρίσιμες αποφάσεις για την ασφάλειά τους από ξένους ηγέτες και όχι από τη δική τους Κυβέρνηση. Πρόσθεσε ότι θα ήταν προτιμότερο ο Νετανιάχου να παραδεχθεί πως έθεσε στόχους που δεν κατάφερε να πετύχει.

Ο Άβιγκντορ Λίμπερμαν χαρακτήρισε τη συμφωνία «διπλωματική καταστροφή, πολύ χειρότερη από τη συμφωνία Ομπάμα», υποστηρίζοντας ότι αφήνει το καθεστώς στην εξουσία και δεν εξουδετερώνει τις στρατηγικές δυνατότητες του Ιράν.

Ο Νετανιάχου απέφυγε μέχρι στιγμής να συγκρουστεί δημόσια με τον Τραμπ. Επέμεινε, όμως, ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από συμφωνία στην οποία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος και θα διατηρήσει την ελευθερία δράσης του απέναντι στο Ιράν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ