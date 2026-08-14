Καλοκαιρινό μπουρίνι «χτυπά» τη Λεμεσό – Η ξαφνική κακοκαιρία έδιωξε τους λουόμενους από τις παραλίες: Δείτε βίντεο

Ισχυρό καλοκαιρινό μπουρίνι έπληξε την παραλιακή ζώνη της Λεμεσού, προκαλώντας αναστάτωση στους λουόμενους και αναγκάζοντας τον κόσμο να αποχωρήσει από την παραλία.

Η απότομη επιδείνωση του καιρού άλλαξε μέσα σε λίγα λεπτά το σκηνικό στην ακτή, με τους λουόμενους να μαζεύουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και να αποχωρούν, καθώς οι άνεμοι και η βροχή έκαναν την εμφάνισή τους.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στο βίντεο που εξασφάλισε το Politis.com.cy, όπου καταγράφεται η απότομη αλλαγή του σκηνικού του καιρού στην περιοχή και η αποχώρηση του κόσμου από την παραλία.

Δείτε το βίντεο:

Αναλυτικά το δελτίο καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν το νησί.

Το απόγευμα, ο καιρός στις πλείστες περιοχές θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένη συννεφιά, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχές στο εσωτερικό και τα ανατολικά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα νότια και ανατολικά παράλια παροδικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα εξασθενίσουν και θα καταστούν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται θα δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό και ενδεχομένως και σε περιοχή στα ανατολικά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σύντομα νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια το απόγευμα παροδικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα το πρωί θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά, ενώ στα υπόλοιπα παράλια θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά μέχρι το απόγευμα θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ τις πρωινές ώρες δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Μετά το μεσημέρι όμως, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Την Τρίτη μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μικρή πτώση, για να παραμείνει στα ίδια επίπεδα μέχρι την Τρίτη και να κυμαίνεται έτσι λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.