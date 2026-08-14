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| Πολιτική

Περιφερειακές εξελίξεις στο επίκεντρο συνομιλιών Κόμπου με ΥΠΕΞ Ελλάδας και Αιγύπτου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Κόμπος αναφέρει ότι είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργο Γεραπετρίτη, «στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου συντονισμού μας».

Οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις και ζητήματα τριμερών συνεργασιών ήταν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου και του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας ,Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο κ. Κόμπος είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι, με τον οποίο συζήτησε επίσης για τις περιφερειακές εξελίξεις και τη διμερή συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου.  

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Κόμπος αναφέρει ότι είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργο Γεραπετρίτη, «στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου συντονισμού μας».

Στο επίκεντρο της συζήτησης, σημειώνει, ήταν οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις και ζητήματα τριμερών συνεργασιών.

Εξάλλου, σε άλλ ανάρτηση, ο κ. Κόμπος αναφέρει ότι είχε μια «ουσιαστική» τηλεφωνική συζήτηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι. «Συζητήσαμε τις πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Μεσογείου», καθώς και για τη διμερή συνεργασία Κύπρου-Αιγύπτου, με έμφαση στον ενεργειακό τομέα, προσθέτει. «Συμφωνήσαμε να παραμείνουμε σε στενή επαφή», σημειώνει.

Πηγή: KYΠΕ

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