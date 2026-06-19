Διπλωματικό επεισόδιο μετά το σχόλιο Τραμπ για Μελόνι – Έξω φρενών η Ιταλίδα πρωθυπουργός, ακυρώνει το ταξίδι στις ΗΠΑ ο Ταγιάνι

Σε νέα δημόσια αντιπαράθεση εξελίσσεται η σχέση της Τζόρτζια Μελόνι με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον «παρακάλεσε» να φωτογραφηθεί μαζί της στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7.

Η Μελόνι απέρριψε κατηγορηματικά τις δηλώσεις Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τες «εντελώς κατασκευασμένες» και δηλώνοντας ειλικρινά έκπληκτη από τη στάση του. «Δεν ξέρω γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριφέρεται έτσι απέναντι στους συμμάχους του. Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά», ανέφερε.

Η ένταση προκλήθηκε μετά από σύντομη συνέντευξη του Τραμπ στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο La7, στην οποία ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι η Μελόνι «ήθελε πάρα πολύ» μια φωτογραφία μαζί του. «Δεν θα την έβγαζα, αλλά τη λυπήθηκα», είπε, σύμφωνα με τη μεταγλωττισμένη απόδοση του καναλιού, το οποίο δεν δημοσιοποίησε το πρωτότυπο ηχητικό απόσπασμα.

FLASH— MELONI: DICHIARAZIONI TRUMP INVENTATE, SONO ALLIBITA: IO E L’ITALIA NON IMPLORIAMO MAI @ultimoranet pic.twitter.com/MFOXUEyLlx — Ultimora.net (@ultimoranet) June 19, 2026

Η απάντηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού ήταν αιχμηρή. Κατηγόρησε τον Τραμπ ότι δείχνει μεγαλύτερη επιείκεια απέναντι στους εχθρούς της Δύσης απ’ ό,τι στους παραδοσιακούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. «Είναι απογοητευτικό ότι δεν δείχνει την ίδια αποφασιστικότητα απέναντι στους εχθρούς της Δύσης και των ΗΠΑ, των οποίων τους ηγέτες αντιμετωπίζει με πολύ μεγαλύτερη επιείκεια», σημείωσε.

Κλείνοντας την απάντησή της, η Μελόνι έστειλε σαφές μήνυμα προς τον Αμερικανό πρόεδρο: «Υπάρχει κάτι που πρέπει να θυμάται: ούτε εγώ ούτε η Ιταλία παρακαλούμε ποτέ».

Η αντιπαράθεση καταγράφεται λίγες μόλις ημέρες μετά τη σύνοδο της G7 στη Γαλλία, όπου οι δύο ηγέτες είχαν εμφανιστεί να συνομιλούν σε πιο ήπιο κλίμα, έπειτα από προηγούμενες εντάσεις με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν. Η Μελόνι, η οποία υπήρξε από τις πιο ένθερμες Ευρωπαίες υποστηρίκτριες του Τραμπ και είχε παραστεί στην ορκωμοσία του το 2025, έχει το τελευταίο διάστημα πάρει αποστάσεις από ορισμένες επιλογές και τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου.

Το νέο επεισόδιο δείχνει ότι η σχέση των δύο δεξιών ηγετών, παρά τις προσπάθειες να εμφανιστεί σταθεροποιημένη στη G7, παραμένει εύθραυστη – και πλέον αποκτά χαρακτηριστικά ανοιχτής πολιτικής σύγκρουσης.

Ακυρώνει το ταξίδι του στις ΗΠΑ ο Ταγιάνι

Οι δηλώσεις Τραμπ προκάλεσαν την αντίδραση της ιταλικής πλευράς με τον υπουργό Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι να ανακοινώνει σήμερα, Παρασκευή (19/6) ότι ακυρώνει την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω των «προσβλητικών» σχολίων που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Τα σοβαρά και προσβλητικά σχόλια του προέδρου Τραμπ προς την πρωθυπουργό Τζιόρτζια Μελόνι προσβάλλουν ολόκληρη την Ιταλία. Για τον λόγο αυτό, αποφάσισα να ακυρώσω την επίσκεψή μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 21 και 22 Ιουνίου», ανέφερε ο Αντόνιο Ταγιάνι σε ανάρτησή του στο Χ.