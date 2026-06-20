Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία: Για διαφθορά θα δικαστεί η σύζυγος του Σάντσεθ - Απαγόρευση εξόδου από την Ισπανία

Ισπανικό δικαστήριο αποφάσισε ότι η Μπεγκόνια Γκόμεθ, σύζυγος του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, θα δικαστεί για διαφθορά και ότι της απαγορεύεται η έξοδος από την χώρα, σύμφωνα με το κείμενο απόφασης που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα.

Ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο έδωσε εντολή στην Μπεγκόνια Γκόμεθ να παραδώσει το διαβατήριό της και να παρουσιάζεται στις αρχές δύο φορές τον μήνα μέχρι την λήψη της δικαστικής απόφασης στην υπόθεσή της.

Η υπόθεση της Μπεγόνια Γκόμεθ

Η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μπεγόνια Γκόμεθ, έχει κληθεί να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου τη Δευτέρα, στο πλαίσιο πολυετούς έρευνας που αφορά κατηγορίες για υπεξαίρεση, διαφθορά σε επιχειρηματικές συναλλαγές, αθέμιτη επιρροή και κατάχρηση πόρων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί έπειτα από διετή έρευνα, η Γκόμεθ φέρεται να αξιοποίησε τη θέση της ως σύζυγος του πρωθυπουργού για να εξασφαλίσει και να διαχειριστεί ακαδημαϊκή θέση στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, καθώς και να χρησιμοποιήσει δημόσιους πόρους και προσωπικές διασυνδέσεις για ιδιωτικά συμφέροντα.

Η ίδια, καθώς και οι συγκατηγορούμενοί της, απορρίπτουν τις κατηγορίες.

Υποθέσεις που αγγίζουν το πολιτικό περιβάλλον

Η δικαστική έρευνα δεν περιορίζεται στη σύζυγο του πρωθυπουργού. Υπόθεση διερευνά και τον αδελφό του, Νταβίντ Σάντσεθ, ο οποίος κατηγορείται για αθέμιτη επιρροή σε διορισμό σε δημόσια θέση σε δημοτικό φορέα της Μπανταχόθ το 2017. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Παράλληλα, δύο πρώην στενοί συνεργάτες του Σάντσεθ φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με δημόσιες συμβάσεις και φερόμενες μίζες, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και εσωτερικές διαδικασίες του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE).

Πολιτικές αντιδράσεις και αντιπαράθεση

Η αντιπολίτευση ζητά πρόωρες εκλογές, κάνοντας λόγο για θεσμική κρίση και εκτεταμένη διαφθορά στο κυβερνητικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Πέδρο Σάντσεθ απορρίπτει τις κατηγορίες περί πολιτικής στοχοποίησης και κάνει λόγο για στοχευμένες επιθέσεις εναντίον του ίδιου και της οικογένειάς του.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός δηλώνει ότι θα παραμείνει στη θέση του και θα ολοκληρώσει τη θητεία του, ενόψει των επόμενων προγραμματισμένων εκλογών.