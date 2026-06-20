Πύρινη κόλαση σε πολυτελές θέρετρο στη Δομινικανή Δημοκρατία - Νεκρή τουρίστρια, απομακρύνθηκαν 1.700 επισκέπτες

Μια 46χρονη Ιταλίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της και σχεδόν 1.700 επισκέπτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από πολυτελές παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Δομινικανή Δημοκρατία, μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ξενοδοχείο Viva Dominicus Beach by Wyndham, στην περιοχή Μπαγιαΐμπε, στη νοτιοανατολική ακτή της χώρας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και των σωστικών συνεργείων.

Σύμφωνα με τις αρχές, η 46χρονη Ιταλίδα υπέκυψε έπειτα από εισπνοή καπνού. Παράλληλα, τρία άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για νοσηλεία, ενώ ακόμη έξι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο. Μεταξύ όσων χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα ήταν τουρίστες, εργαζόμενοι του ξενοδοχείου και μέλη των συνεργείων διάσωσης.

Καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν, εκατοντάδες επισκέπτες μεταφέρθηκαν προληπτικά σε γειτονικά ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν πολύωρη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι η φωτιά επεκτάθηκε με ταχύτητα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή, αλλά και λόγω εύφλεκτων υλικών που είχαν χρησιμοποιηθεί σε τμήματα της στέγης του συγκροτήματος.

Η πυρκαγιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωσή της.