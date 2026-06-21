Με διόδια «Φύλακα Άγγελου» απειλεί ο Τραμπ: Συνεχίζει το θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ - Στην Ελβετία για τις συνομιλίες ο Βανς

Σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα και με σοβαρές αμφισβητήσεις ως προς την εφαρμογή των συμφωνηθέντων αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Κυριακή στην Ελβετία οι αμερικανοϊρανικές συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφη πρόσφατα. Οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στον νότιο Λίβανο, οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί για τα Στενά του Ορμούζ και οι νέες παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ασταθές σκηνικό λίγες ώρες πριν από την έναρξη των επαφών.

Τραμπ: «Διόδια» στα Στενά του Ορμούζ αν δεν υπάρξει συμφωνία

Νέα διάσταση στην κρίση έδωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να επιβάλει χρεώσεις διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ μετά το τέλος της περιόδου εκεχειρίας, εφόσον δεν επιτευχθεί συνολική συμφωνία με την Τεχεράνη.

Όπως ανέφερε, για διάστημα 60 ημερών δεν θα επιβάλλονται «διόδια» στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής χρεώσεων στη συνέχεια, κάνοντας λόγο για υπηρεσίες «Φύλακα Άγγελου» που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Η παρέμβαση Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν να βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο.

Το Ιράν ανακοίνωσε εκ νέου κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Το Σάββατο, το Μεικτό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε ότι προχωρεί εκ νέου στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση αποτελεί απάντηση στις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο.

Σε ανακοίνωσή του, το ιρανικό επιτελείο χαρακτήρισε την κίνηση ως «πρώτο μέτρο» αντίδρασης, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα βήματα εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις.

#BREAKING: Iran's top joint military command says Strait of Hormuz is closed due to alleged US and Israeli violations of ceasefire MoU – Iranian media pic.twitter.com/SEJLDGXpeb — TRT World (@trtworld) June 20, 2026

Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ηχητικό μήνυμα που αποδίδεται στους Φρουρούς της Επανάστασης, στο οποίο καλούνται όλα τα πλοία να μην επιχειρήσουν διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

ΗΠΑ: «Τα Στενά παραμένουν ανοικτά»

Οι ισχυρισμοί της Τεχεράνης διαψεύστηκαν άμεσα από την αμερικανική πλευρά.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στο Fox News ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει καμία ένδειξη πως τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει.

Speaking this morning on FOX & Friends, U.S. Vice President JD Vance stated that President Trump’s son-in-law Jared Kushner and Special Envoy Steve Witkoff are currently on the ground in Switzerland for negotiations with Iran, and that talks are “going well,” adding that he will… pic.twitter.com/JTfyebQyxQ — OSINTdefender (@sentdefender) June 20, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), η οποία ανακοίνωσε ότι η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται κανονικά, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας δεκάδες εμπορικά πλοία διήλθαν από τη θαλάσσια οδό μεταφέροντας εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Ο εκπρόσωπος της CENTCOM, πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ», προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Η Τεχεράνη προειδοποιεί για κατάρρευση της συμφωνίας

Την ίδια ώρα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον κινδυνεύει εάν δεν εφαρμοστούν άμεσα οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, υποστήριξε ότι η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας, διαφορετικά το σύνολο του πλαισίου θα τεθεί σε κίνδυνο.

Παράλληλα, το Ιράν επιβεβαίωσε ότι αντιπροσωπεία του αναχώρησε για την Ελβετία, όπου την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν τεχνικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσία εκπροσώπων του Πακιστάν και του Κατάρ.

Χεζμπολάχ και Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας

Στο επίκεντρο της κρίσης παραμένει η κατάσταση στον νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνεχίζει στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά παράβαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός, υποστηρίζοντας ότι οι ισραηλινές ενέργειες συνιστούν συνέχιση του πολέμου.

Από την πλευρά του, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε ότι η ίδια η Χεζμπολάχ παραβιάζει συστηματικά τους όρους της εκεχειρίας, επιμένοντας πως το Ισραήλ ενεργεί για την προστασία της ασφάλειάς του.

Εντολή Νετανιάχου για παύση πυρός χωρίς αποχώρηση από τον νότιο Λίβανο

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή για περιορισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο, χωρίς ωστόσο να υπάρξει αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τις περιοχές όπου βρίσκονται αναπτυγμένες.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η απόφαση ελήφθη ύστερα από συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Παρά τις κινήσεις αποκλιμάκωσης, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τις συνομιλίες της Κυριακής στην Ελβετία να θεωρούνται κρίσιμες για το μέλλον της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Ξεκινούν οι κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν - 'Εφτασε στην Ελβετία ο Τζέι Ντι Βανς

Σε μια καθοριστική καμπή για τη γεωπολιτική σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, ξεκινούν εντός της ημέρας στην Ελβετία οι κρίσιμες διπλωματικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, μετά και την άφιξη του Αμερικανού Αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς.

Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγός του έφτασαν στις 06:59 ώρα Κύπρου στην αεροπορική βάση του Έμεν, κοντά στη Λουκέρνη στην κεντρική Ελβετία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του. Νωρίτερα, κατά την αναχώρησή του, ο ίδιος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θέσουν τις βάσεις για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος σε ζητήματα που αφορούν την πυρηνική ενέργεια και την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.