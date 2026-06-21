Η «Καρδιά του Ανέμου» μάγεψε τη Χλώρακα σε μια βραδιά μουσικής, ποίησης και πολιτιστικής μέθεξης

Η «Καρδιά του Ανέμου» ταξίδεψε το κοινό που κατέκλυσε το αμφιθέατρο της Χλώρακας το βράδυ της Παρασκευής, σε μια ξεχωριστή μουσικοποιητική εμπειρία, όπου η μουσική, η ποίηση και η ζωντανή αφήγηση ενώθηκαν αρμονικά, προσφέροντας στιγμές υψηλής αισθητικής και συγκίνησης. Η εκδήλωση, που συνδιοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Όμιλο Χλώρακας και το Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας, φιλοξένησε τη νέα πολυμορφική μουσική παράσταση του καταξιωμένου συνθέτη και ερμηνευτή Ανδρέα Α. Αρτέμη με τίτλο «Η Καρδιά του Ανέμου».

Η παραγωγή αποτέλεσε ένα πολυδιάστατο καλλιτεχνικό εγχείρημα, συνδυάζοντας πρωτότυπη μουσική, ποιητικό λόγο και ζωντανή αφήγηση, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση του δημιουργού με τη μουσικοποιητική έκφραση. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν τα ερωτικά και θαλασσινά τραγούδια του συνθέτη, τα οποία ερμηνεύθηκαν με ευαισθησία και καλλιτεχνική αρτιότητα από τα μέλη του Φωνητικού Συνόλου «Ηχώ». Οι Ελένη Ευσταθίου, Κική Μανώλη, Μάρω Ηροδότου, Ερατώ Παναγιωτάκη, Μαρία Ανδρεάδη και Νίκη Ανδρέου, πλαισιώνοντας τον συνθέτη επί σκηνής, χάρισαν στο κοινό μοναδικές ερμηνείες, αποσπώντας θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα.

Αναφερόμενος στον τίτλο της παράστασης, ο Ανδρέας Αρτέμης εξήγησε ότι προέρχεται από τραγούδι της πρόσφατης δισκογραφικής του εργασίας «Λινόπτερα». Όπως σημείωσε, ολόκληρη η παράσταση είναι βαθιά συνδεδεμένη με τον έρωτα, τη θάλασσα και τη φύση, στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της Πάφου, τόπου που από την αρχαιότητα συνδέεται με τη λατρεία του έρωτα και της θάλασσας.

Μέσα από μελωδίες εμπνευσμένες από τους ήχους της φύσης, ποιητικές εικόνες και τραγούδια που συνομιλούν με το ερωτικό και θαλασσινό στοιχείο της ελληνικής γλώσσας, δημιουργήθηκε ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, όπου μουσική και ποίηση συνυπήρξαν με τρόπο απόλυτα ισορροπημένο. Σημαντική ήταν και η συμβολή στις αφηγήσεις της παράστασης του συγγραφέα και ποιητή Ντίνου Κουμπάτη, στενού συνεργάτη και φίλου του συνθέτη, καθώς και της δημοσιογράφου Κικής Περικλέους, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην ατμοσφαιρική απόδοση της βραδιάς.

Ο Ανδρέας Αρτέμης ανέφερε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτιδές του επιδίωξαν να προσφέρουν στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία, μέσα από ερμηνείες και αφηγήσεις που αναδεικνύουν τη μουσική πολυχρωμία του έργου. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ήδη προγραμματίζονται δύο νέες παραγωγές στο εξωτερικό για το προσεχές φθινόπωρο, οι πρόβες των οποίων έχουν αρχίσει. Η πρώτη θα έχει θρησκευτικό περιεχόμενο, ενώ η δεύτερη θα είναι κυπροκεντρικού χαρακτήρα, με περισσότερες λεπτομέρειες να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Από την πλευρά του, ο συγγραφέας και ποιητής Ντίνος Κουμπάτης χαρακτήρισε τη βραδιά άψογη, τονίζοντας ότι η αγάπη του κοινού εκφράστηκε μέσα από «χειροκροτήματα ψυχής» προς τον διεθνώς αναγνωρισμένο μουσικοσυνθέτη. Όπως ανέφερε, οι έξι γυναικείες φωνές του Φωνητικού Συνόλου «Ηχώ», σε συνδυασμό με τη φωνή του δημιουργού, προσέφεραν στο κοινό στιγμές γαλήνης, ρομαντισμού και συναισθηματικής ανάτασης.Ο κ. Κουμπάτης εξήρε επίσης τη συμβολή του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον πρόεδρό του Ανδρέα Κυριακού για τη διαρκή πολιτιστική του δράση, καθώς και στο Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας για τη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Στη σημασία του πολιτισμού ως δύναμης έμπνευσης, δημιουργίας και κοινωνικής συνοχής αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας, Ανδρέας Κυριακού. Ο κ. Κυριακού τόνισε ότι η πολιτιστική δράση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής της κοινότητας, σημειώνοντας πως ο Π.Π.Ο.Χ. παραμένει προσηλωμένος στην προώθηση ποιοτικών πολιτιστικών εκδηλώσεων που αναβαθμίζουν το πολιτιστικό γίγνεσθαι της Χλώρακας και συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Στο πλαίσιο της βραδιάς, ο Ντίνος Κουμπάτης, ιδρυτής του «Καφενείου των Ιδεών», τίμησε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας, Ανδρέα Κυριακού, για την προσφορά του στον πολιτισμό, ενώ ο συνθέτης Ανδρέας Αρτέμης προσέφερε αναμνηστικά δώρα, το συμβολικό «κλειδί του σολφέζ», ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης της συνεργασίας και της πολιτιστικής προσφοράς.