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Κατάρ: 54 τραυματίες και 18 αγνοούμενοι από την ισχυρή έκρηξη στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε εξέλιξη οι έρευνες εντοπισμού στο εργοστάσιο μετά το σοβαρό συμβάν – Σε «τεχνική βλάβη» αποδίδει αρχικά την έκρηξη το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου.

Η έκρηξη η οποία σημειώθηκε χθες Κυριακή στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν, στο Κατάρ, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 54 άνθρωποι, ενώ 18 αγνοούνται, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου, που μερικές ώρες νωρίτερα είχε κάνει λόγο περί «τεχνικής βλάβης».

«Συνολικά 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο συμβάν σε εργοστάσιο στη βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών μέσω X, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να βρεθούν «18 αγνοούμενοι».

Νωρίτερα, είχε κάνει γνωστό ότι η έκρηξη οφειλόταν σε «τεχνική βλάβη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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