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Διευθυντής Chevron Κύπρου: Η «Αφροδίτη» μέρος χαρτοφυλακίου πόρων υψηλής ποιότητας με γειτονικές αγορές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ερωτηθείς για το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι έρευνες στο τεμάχιο 12 της Κυπριακής ΑΟΖ, ο κ. Allam ανέφερε πως η «Αφροδίτη» έχει πλέον εισέλθει στη φάση μελέτης και σχεδιασμού (FEED)

Η Chevron δεν προσεγγίζει μεμονωμένα το τεμάχιο «Αφροδίτη» στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά ως μέρος ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου που συνδέει πόρους υψηλής ποιότητας με γειτονικές αγορές που καταγράφουν αυξημένη ζήτηση, δήλωσε ο Διευθυντής της Chevron Κύπρου, Basil Allam, σε συνέντευξή του στο περιοδικό «The Parliament Magazine».

Ερωτηθείς για το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι έρευνες στο τεμάχιο 12 της Κυπριακής ΑΟΖ, ο κ. Allam ανέφερε πως η «Αφροδίτη» έχει πλέον εισέλθει στη φάση μελέτης και σχεδιασμού (FEED), η οποία αποτελεί το πιο κρίσιμο βήμα για τη λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης (FID).

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο κ. Allam είπε ότι η Chevron διαθέτει πόρους που συνολικά ανέρχονται σε περίπου 44 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (1,25 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα) φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως ανέφερε ο Διευθυντής της Chevron Κύπρου, στόχος είναι η δημιουργία μίας σύγχρονης πλωτής μονάδας παραγωγής στην Κύπρο, που θα παράγει 800 εκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου ημερησίως τα οποία θα εξάγονται μέσω αγωγού στην Αίγυπτο, όπου η ζήτηση αυξάνεται συνεχώς.

Σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες αυτές διαδραματίζει και το επιχειρηματικό περιβάλλον που προσφέρει η Κύπρος, αφού, όπως ανέφερε ο κ. Allam, «η Κύπρος αποτελεί εξαιρετικό επενδυτικό προορισμό, καθώς προσφέρει ένα σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον και μια κυβέρνηση που είναι πρόθυμη να συνεργαστεί εποικοδομητικά με τον επιχειρηματικό κόσμο».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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