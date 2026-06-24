ΔΗΚΟ για «Κράτος Μαφία»: Ζητά ανεξάρτητο ποινικό κατήγορο και αφήνει αιχμές για τη Νομική Υπηρεσία

Στην ανάγκη πλήρους και άμεσης διερεύνησης των σοβαρών καταγγελιών που περιλαμβάνονται στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση «Κράτος Μαφία» επανέρχεται το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο παράλληλα ζητά από την Κυβέρνηση να προχωρήσει στον διορισμό ανεξάρτητου ποινικού κατήγορου εκτός της Νομικής Υπηρεσίας.

Σε ανακοίνωσή του, το ΔΗΚΟ αναφέρει ότι η σύνοψη του πορίσματος περιλαμβάνει σειρά σοβαρότατων ποινικών αδικημάτων και κατηγοριών, υπογραμμίζοντας πως, με πλήρη σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας, όλες οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα και με διαφάνεια στη διερεύνησή τους.

Το κόμμα σημειώνει ότι, μετά την κοινοποίηση του πορίσματος στη Νομική Υπηρεσία και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εξετάσει τον διορισμό ειδικών ποινικών ανακριτών, η σχετική ποινική διαδικασία έχει πλέον ξεκινήσει επισήμως.

Σχετικά άρθρα:

Υπό αυτό το πρίσμα, το ΔΗΚΟ εκφράζει την άποψη ότι θα πρέπει να αποφεύγονται δημόσιες παρεμβάσεις από πολιτικά κόμματα και πολιτικά πρόσωπα, προκειμένου να μην επηρεαστεί ή «μολυνθεί» η ποινική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, το κόμμα εγείρει πολιτικό ζήτημα σε σχέση με τη στάση της Νομικής Υπηρεσίας, επισημαίνοντας ότι η ηγεσία της έχει επιλέξει να αυτοεξαιρεθεί από τον χειρισμό και τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το Εισαγγελικό Συμβούλιο δεν εξέτασε το πόρισμα, αλλά το διαβίβασε αυτούσιο στο Υπουργικό Συμβούλιο ώστε να λάβει εκείνο τις σχετικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με το ΔΗΚΟ, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι πρωτόγνωρη και δημιουργεί την εικόνα μιας Νομικής Υπηρεσίας που αδυνατεί να διαχειριστεί ένα τόσο σοβαρό πόρισμα.

Καταληκτικά, το κόμμα καλεί την Κυβέρνηση, πέραν του ενδεχόμενου διορισμού ειδικών ποινικών ανακριτών, να προχωρήσει και στον διορισμό ανεξάρτητου ποινικού κατήγορου εκτός της Νομικής Υπηρεσίας, ώστε να διασφαλιστεί, όπως αναφέρει, η αντικειμενικότητα και η ορθότητα της διαδικασίας πέραν πάσης αμφιβολίας.