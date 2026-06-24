Ρωσία: Καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκιση πολιτικός της αντιπολίτευσης για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο αντιπρόεδρος του ρωσικού φιλελεύθερου κόμματος «Γιάμπλακο» (“Μήλο”), Μαξίμ Κρουγκλόφ, ο οποίος τάσσεται κατά του πολέμου στην Ουκρανία, καταδικάστηκε σήμερα για διασπορά ψευδών ειδήσεων για τον ρωσικό στρατό σε φυλάκιση επτά ετών, δύο μόλις μήνες πριν τις βουλευτικές εκλογές. Ο Μαξίμ Κρουγκλόφ, πρώην βουλευτής του δημοτικού συμβουλίου της Μόσχας συνελήφθη τον Οκτώβριο του περασμένου έτους για το περιεχόμενο αναρτήσεων που είχε κάνει στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram το 2022, την ίδια δηλαδή χρονιά που η Ρωσία εισέβαλε με δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία.

Ο Κρουγκλόφ δήλωσε αθώος στο δικαστήριο και είπε ότι πιστεύει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι μια τραγωδία που πρέπει να σταματήσει το συντομότερο δυνατόν.

Μία από τις δύο αναρτήσεις του αναφερόταν σε στοιχεία του ΟΗΕ σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στον πόλεμο και η άλλη σε γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Μπούτσα, μια πόλη βόρεια του Κιέβου, τον Μάρτιο του 2022. Η Ουκρανία και οι δυτικοί σύμμαχοί της κατηγορούν τις ρωσικές δυνάμεις για τη δολοφονία αμάχων στην Μπούτσα. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι δολοφονίες εκεί ήταν σκηνοθετημένες με σκοπό να δυσφημίσουν τα στρατεύματά της.

Το «Γιάμπλακο», ένα από τα κύρια φιλελεύθερα κόμματα της Ρωσίας στα πρώτα χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, διαθέτει πλέον μόνο λίγες έδρες στα περιφερειακά κοινοβούλια και καμία έδρα στο εθνικό κοινοβούλιο. Ωστόσο, το γεγονός ότι εξακολουθεί να συμμετέχει στις εκλογές του παρέχει μια πλατφόρμα για να εκφράζει τις αντιπολεμικές του θέσεις.

Στην Ρωσία θα διεξαχθούν εκλογές για τη Κρατική Δούμα, την κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ